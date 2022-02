18/02/2022 18:15 Política CRISIS EN EL PP Aduriz: "Esta guerra entre Casado y Ayuso deja a Iturgaiz en una situación muy complicada" IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Todas las estructuras territoriales del Partido Popular se verán afectadas por la crisis que ha estallado entre el líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los populares vascos tampoco se van a librar, según el periodista donostiarra de eldiario.es Iñigo Aduriz. Escuchar la página Escuchar la página

La guerra entre el presidente del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desató hace muchos meses, pero esta semana ha estallado en toda su crudeza, hasta el punto de abrir la mayor crisis de la historia de esta formación. Tras la filtración de un caso de espionaje en el seno del partido, ha saltado otro de corrupción lo que no ha hecho más que avivar el fuego en ambas trincheras.

Iñigo Aduriz, periodista y experto en política de eldiario.es, ha fijado la mirada en los resultados de las elecciones en Castilla León para entender el inicio de esta explosión. Explica que los partidarios de Ayuso vieron una clara oportunidad para sacarle rédito a la estrategia fallida de Casado, y filtraron una trama de espionaje para tapar otra de corrupción que sabían que tarde o temprano saldría a la luz. El periodista donostiarra cree que estamos ante una ruptura irreversible y ve a varios dirigentes populares de la CAV y Navarra en una situación muy complicada, "por ejemplo, al líder del PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz, y a la presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán".

La guerra entre Casado y Ayuso amenaza con fracturar el partido. ¿Cuáles son las principales claves para entender esta crisis?

Se podría resumir de la siguiente forma: Ayuso intenta filtrar a sus medios afines un caso de espionaje para ocultar un caso de corrupción o, al menos, dejarlo en un segundo plano. Al parecer, su hermano recibió una comisión a cambio de un contrato concedido por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el peor momento de la pandemia. ¿Cuál ha sido el detonante para destapar estas tramas? Después de los resultados de las elecciones de Castilla y León, pensaban que la pugna entre Ayuso y Casado cobraría más importancia; en teoría, el resultado fortalecía a Ayuso y la estrategia de Casado no funcionó, circunstancia que el entorno de Ayuso ha aprovechado para reavivar esta guerra e intentar quitar del medio a Casado, con filtraciones de este tipo.

¿En qué situación deja esta crisis al Partido Popular? ¿A quién perjudica y a quién beneficia?

Desde el punto de vista de la parte orgánica del partido, sale ganando Casado, sin lugar a dudas. Él controla todo el aparato y toda la estructura interna. Ayuso, en cambio, no tiene ningún cargo orgánico, ni siquiera es líder del PP de Madrid, y con el expediente que le han abierto ahora, Casado tiene todo el poder para hacer con Ayuso lo que quiera, por decirlo de alguna manera. Un claro ejemplo de ello es cómo han salido en las últimas horas todos los diputados y las diputadas del PP en el Congreso, salvo Cayetana Álvarez de Toledo, a expresar su apoyo a Casado.

En cualquier caso, pese al control orgánico de Casado, lo que no puede controlar es la opinión popular o a la gente de la calle. Lo vimos ayer mismo. Las manifestaciones de apoyo a Ayuso frente a la sede del PP no han tardado en llegar. Por lo tanto, a pesar de que Casado pueda estar mejor posicionado en el seno del partido, hay posibilidades claras de que la opinión pública o el electorado de derechas de Madrid apoye a Ayuso, y como consecuencia, Casado salga derrotado. Si Ayuso es expulsada del partido, el escenario que se avecina no será cómodo para ninguna de las partes. Y en ese contexto, tengo muy claro quién saldrá ganando: la extrema derecha, Vox.

En Hego Euskal Herria, algunos dirigentes ya han comenzado a posicionarse. ¿Cómo va a afectar esta crisis al PP de la CAV y al de Navarra?



Esta ruptura va a salpicar a todas las estructuras, y en el caso de la CAV y Navarra será muy evidente. En Navarra, por ejemplo, la líder del PP es Ana Beltrán, una dirigente de toda confianza para Casado. Al final, si Ayuso resultase vencedora en esta guerra, Beltrán tendría serios problemas. Aunque, quizá, la situación más grave sería la de Iturgaiz: por un lado, llegó a la presidencia de los populares de la CAV gracias a Casado, pero, por otro lado, Iturgaiz confía plenamente en José María Aznar, y Aznar se ha posicionado siempre de parte de Ayuso. Por eso, Iturgaiz ha guardado silencio durante estas primeras horas, porque su posición es muy complicada.

Muchos expertos auguráis un auge de Vox como consecuencia de esta crisis. ¿También en Hego Euskal Herria?

Aquí existe otra dinámica. Según hemos observado en las últimas elecciones y en la evolución de los últimos años, con el paso del tiempo los votos del PP han ido a parar a otros partidos, no a la extrema derecha. Han ido a PSOE y PNV. Por ejemplo, en Donostia muchos votos que recibía el PP están ahora con el PNV. Es verdad que quizá Vox pueda ganar algo también en Hego Euskal Herria, pero yo no observo aquí la misma dinámica que en Madrid.

De cara al futuro, ¿qué escenario prevés en la política española?

En esta crisis van resultar perdedores tanto Ayuso como Casado, y eso va a condicionar completamente la política a nivel estatal. Al fin y al cabo, Pedro Sánchez deberá ver cómo está el PP para decidir si adelanta o no las elecciones. Es decir, en qué situación se encuentra el PP y cuál puede ser el crecimiento de la extrema derecha. A nivel estatal, las consecuencias serán enormes. Además, en el Congreso la oposición de Casado quedará bastante desactivada, ya que todos los grupos pondrán este tema encima de la mesa una y otra vez.

La ruptura entre Casado y Ayuso no tiene marcha atrás. A partir de ahora, la clave estará en el foco informativo de los medios de comunicación: si mes a mes la presunta corrupción de Ayuso se impone en los titulares, su imagen quedará debilitada y carecerá de fuerza para defender su proyecto. Tanto ayer como hoy, los medios de derechas han puesto el foco en el caso de espionaje, pero en unos meses todos estarán hablando de corrupción. También la población de Madrid verá todos los días noticias relacionadas con la corrupción, y eso condicionará mucho la imagen de la presidenta de Madrid.