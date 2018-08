Política

Paz y convivencia

El Parlamento Vasco constituye la ponencia de paz y convivencia

Redacción

23/04/2012

La ponencia ha echado a andar marcada por la división de Aralar, que ha advertido a sus parlamentarios de que si participan en ella "se volverán a situar fuera del partido".

La ponencia de paz y convivencia del Parlamento Vasco ha quedado constituida este lunes con el objetivo de contribuir a la consolidación del final del terrorismo en Euskadi a través del diálogo para "acercar las posiciones de cada formación y ayudar a comprender la posiciones del otro".

En la primera reunión, que podría celebrarse este viernes o el miércoles 2 de mayo, se fijará el calendario de trabajo, los procedimientos y los objetivos. La ponencia no tendrá presidencia y el ritmo con el que quieren trabajar será semanal.



Declaraciones de los componentes del foro



Los representantes de los partidos en este foro Joseba Egibar (PNV), José Antonio Pastor (PSE-EE), Antonio Damborenea (PP), Aintzane Ezenarro (Aralar) y Mikel Arana (Ezker Anitza-IU) han realizado declaraciones a los medios de comunicación tras constituir el grupo. UPyD y EA, que votaron en contra de esta ponencia, no participan en ella.



El portavoz del grupo del PNV, Joseba Egibar, ha afirmado que con esta constitución la práctica del diálogo es la que "va a acercar las posiciones de cada formación y ayudar a comprender la posiciones del otro".



Egibar ha afirmado que la posibilidad de que participe la izquierda abertzale "está abierta" porque "no hay ningún impedimento para que se pueda recabar la información o posición de un representante institucional o formación política". "No va a haber vetos; las modalidades de presencia son las que debemos arbitrar", ha manifestado.

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Jose Antonio Pastor, ha explicado que la ponencia tendrá un sistema colegiado de funcionamiento, por lo que no tendrá una presidencia "efectiva".



Pastor ha afirmado que espera que la ponencia sirva para "afianzar definitivamente la paz y para poner en marcha actuaciones de todo tipo que sirvan recuperar la convivencia en Euskadi". "Este es el objetivo inicial que en principio todos compartimos; creo que hay buenos mimbres para que se puedan conseguir consensos que sea fructíferos para la sociedad vasca", ha señalado.



El portavoz del PP, Antonio Damborenea, ha expresado su deseo de que esta ponencia "sea útil" y ha resaltado que lo primero que deben hacer los parlamentarios es ponerse de acuerdo en qué finalidad quiere obtener de la misma.

Respecto a la participación de la izquierda abertzale, Damborenea ha advertido que "evidentemente, hasta que no condene el terrorismo de ETA poco puede aportar para la pacificación de este país" y que en el caso de que se legalizara a Sortu, esta formación no podría participar en esta legislatura porque no tiene grupo parlamentario.



La portavoz del grupo parlamentario de Aralar, Aintzane Ezenarro, por su parte, ha destacado que el Parlamento Vasco "puede y debe aportar en este momento político a la consolidación de la paz y convivencia normalizada".

Para Ezenarro, con esta ponencia "se abre una oportunidad para un diálogo incluyente entre todos, afianzar un nuevo tiempo de paz en Euskadi, porque tiene la potencialidad de que aquellos que hasta ahora se han negado a formar parte en un esquema de diálogo están presentes, en concreto me refiero al PP", por lo que ha apostado por

"vivirlo como una oportunidad".



Mikel Arana (Ezker Anitza-IU) ha subrayado la voluntad de que sea una ponencia "fructífera para empezar a trabajar en una sociedad pacificada".



Advertencia de Aralar a Ezenarro



Aralar ha anunciado que no participará en la ponencia de paz y convivencia que se ha creado este lunes en el Parlamento Vasco porque ésta "excluye la participación de todas las sensibilidades y fuerzas políticas en igualdad de condiciones". Además, ha advertido de que "cualquier miembro del grupo parlamentario que participe se volverá a situar fuera del partido".

En un comunicado, la ejecutiva de la formación se ha ratificado en la oposición a la creación de esa ponencia de paz que ha mantenido hasta ahora. Sin embargo, tres de sus cuatro parlamentarios (Aintzane Ezenarro, Mikel Basabe y Oxel Erostarbe) votaron a favor de su constitución, lo que les valió la apertura de un procedimiento que

actualmente se encuentra en manos de la Comisión de Garantías del partido.

Por ello, Aralar ha afirmado que no ha presentado ningún candidato para participar en la ponencia y que no estará representada en la misma, por lo que "cualquier miembro del grupo parlamentario que participe lo hará en nombre propio y sin representar el sentir mayoritario de la formación política".