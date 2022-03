Política SESIÓN DE CONTROL Albares: "España antes era un espectador en el conflicto del Sáhara y ahora quiere ser un actor" EITB MEDIA Última actualización: 23/03/2022 10:57 (UTC+1) Publicado: 23/03/2022 10:15 (UTC+1) Respondiendo a la pregunta realizada por el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, sobre "el cambio de posición del Gobierno español", el ministro de Asuntos Exteriores ha dejado claro que con su postura tratan de "desencallar un conflicto de hace 46 años". Escuchar la página Escuchar la página

Durante su intervención en la sesión de control en la Cámara Baja, el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha preguntado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el "cambio de posición del Gobierno" en torno al conflicto del Sáhara Occidental, a lo que le ha respondido que no ha habido "ningún cambio de postura".

Tras la acusación de Iñarritu de no contar con sus socios de Gobierno y de no informar a la oposición a la hora de tomar tal decisión, el ministro se ha mostrado tajante: "Usted dice que yo hábilmente sitúo la posición del Gobierno de España en el marco de las Naciones Unidas, y es que está en ese marco. España lo que tenía antes no era una postura, era tan solo un espectador en la cuestión del Sáhara. Ahora, en cambio, quiere ser un actor".

Con ello, ha recalcado que no es un cambio de postura, algo que José Luis Rodríguez Zapatero ya le dijo hace unos días: "No entiendo ese revuelo, mi postura también era la misma". Albares también ha añadido que el PP, con Mariano Rajoy al frente, en sus actas de reuniones de alto nivel entre España y Marruecos pedía "esfuerzos serios y creíbles", es decir, "utilizaba el mismo lenguaje que hoy día critican los populares".

Iñarritu ha insistido en que la decisión de apoyar el plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara ha sido un "desatino político y comunicativo", y ha pedido explicaciones sobre qué gana España con esa decisión.

"No se trata de que España gane nada. Se trata de desencallar un conflicto que dura ya 46 años. Ese conflicto se resuelve dentro del marco de las Naciones Unidas, y ahí tiene que estar España", ha subrayado Albares.