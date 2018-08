Política

Plan de reinserción

Rajoy dice que el nuevo plan no supone ningún beneficio penitenciario

Redacción

26/04/2012

Asegura que el Gobierno "no ha cambiado ni va a cambiar su política antiterrorista" y mantiene "que ETA tiene que desaparecer".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado que el plan para la reinserción de presos por delitos de terrorismo no supone ningún beneficio penitenciario y que no va a haber modificación alguna en la política antiterrorista.

Rajoy se ha referido a este plan en una rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa junto al secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno "no ha cambiado ni va a cambiar su política antiterrorista" y mantiene la misma de posición de siempre: "que ETA tiene que desaparecer".



"Nada que negociar"

"Nada hay que negociar con ETA y no lo vamos a hacer. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer", ha recalcado.

Rajoy ha explicado que el plan está dirigido a todos aquellos presos de bandas organizadas que se hayan desvinculado "de forma clara, pública y solemne de la banda y trabajen en su reinserción".