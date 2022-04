Política fiscalidad Díaz Ayuso y el lehendakari vuelven a diferir sobre qué modelo fiscal aplicar en tiempos de crisis EITB MEDIA Publicado: 08/04/2022 13:11 (UTC+2) Última actualización: 08/04/2022 13:11 (UTC+2) La presidenta de Madrid, hoy en Euskadi, ha dicho que el PNV "ha cogido el gusto a subir impuestos" y que los gobiernos autonómicos se han convertido "en reinos de taifas". Por su parte, Urkullu ha reivindicado una "fiscalidad equitativa" para garantizar "unos servicios públicos de calidad". Escuchar la página Escuchar la página

Nuevo choque entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, en torno a qué modelo fiscal adoptar en tiempos de crisis. Aunque en diferentes actos, la dirigente 'popular' y el lehendakari han vuelto a evidenciar sus posturas dispares en torno a la fiscalidad.

Iñigo Urkullu ha hablado este viernes en el pleno monográfico que se sigue en el Parlamento Vasco para analizar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Ante la peticiones por parte del PP de bajar los impuestos, el lehendakari ha reclamado "prudencia". En su opinión, "no existe el equilibro social ni unos servicios públicos de calidad sin una fiscalidad equitativa".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha apostado por "bajadas de impuestos masivas" y medidas de "alivio fiscal" en Euskadi para ser "mucho más próspera". La dirigente del PP madrileño ha viajado hoy hasta Vitoria-Gasteiz, para participar en un acto organizado por el PP vasco en el que ha explicado el modelo fiscal de la Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso ha señalado que el PNV "probablemente le haya cogido el gusto a esto de subir impuestos porque es una forma de que la administración engrose rápidamente las arcas públicas, pero no es consecuente con los resultados que, a largo plazo, esto provoca".

A su juicio, "hay que pagar impuestos, evidentemente", porque es "una burocracia necesaria para que se gestionan unos buenos servicios públicos, pero todo tiene que tener un tope". "Al final, los gobiernos autonómicos se convierten en 'reinos de taifas', que van cogiendo fuerza, poder, que van gestionando más allá de sus propias competencias y, al final, ese gusto va izquierda y derecha en algunas ocasiones", ha explicado.

Por ello, ha llamado a los ejecutivos a ser "austeros y aplicar políticas liberales" para que no se conviertan en "una caja que recauda constantemente, pero que no revierte luego en servicios públicos". "En algunas ocasiones, cuando habla del estado bienestar, es más bien el bienestar del estado lo que aquí sucede. Le cogemos el gusto a los impuestos ajenos y no somos consecuentes con el daño que eso causa", ha asegurado.

"'Dumping' fiscal"

Por último, ha subrayado que es "falso" que su gobierno practique el 'dumping' fiscal, y ha denunciado que los dirigentes autonómicos que realizan tales acusaciones actúan de forma "hipócrita".

"Madrid opera bajo el marco fiscal que permite el régimen de financiación actual", ha manifestado, tras lo que ha recordado que su gobierno carece de competencias sobre el Impuesto de Sociedades —que grava los beneficios de las empresas—. En este sentido, ha afirmado que, en caso de tener la facultar de modificar este tributo, la Comunidad de Madrid sería "mucho más competitiva".

La presidenta madrileña ha recordado que el tipo general del Impuesto de Sociedades es de un 24 % en Euskadi, frente al 25 % de la Comunidad de Madrid.

El noviembre pasado, el lehendakari, Iñigo Urkullu, mostró su preocupación por el "dumping fiscal" que, a su juicio, se planteaba desde la Comunidad de Madrid con rebajas de impuestos, y por que se podría convertir a "determinadas comunidades en paraísos fiscales".

Precisamente, en una entrevista concedida al programa "Egun On Euskadi" de ETB1, el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha querido aclarar a qué se refería el lehendakari: "El lehendakari no se pronunció sobre una eventual lucha fiscal entre Euskadi y Madrid. Lo que está haciendo Madrid no afecta tanto a Euskadi, sino que ataca directamente a aquellas comunidades que no cuentan con un sistema foral propio". En ese sentido, ha recordado que España "tiene problemas estructurales graves y que Madrid es cada día más grande, y varias comunidades se están quedando vacías".

El portavoz del Ejecutivo vasco ha asegurado que el modelo de Euskadi pasa por "ayudar al mundo empresarial a encontrar el contexto más adecuado para que puedan generar riqueza, que es lo que necesitamos para, a través de los impuestos, garantizar unos servicios públicos de calidad".