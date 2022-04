Política Política forestal Las Juntas de Bizkaia prolongan la limitación a la plantación del eucalipto hasta el 31 de diciembre de 2025 Agencias | EITB Media Publicado: 13/04/2022 14:56 (UTC+2) Última actualización: 13/04/2022 15:21 (UTC+2) El pleno ha aprobado la modificación de la norma foral de montes con el voto a favor de todos los partidos excepto el de EH Bildu, que se ha abstenido. La modificación establece límites para la repoblación de eucalipto, ante el "debate social" que ha suscitado su proliferación. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Bosque de eucalipto. PxHere. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado este miércoles la modificación de la norma foral de montes y administración de espacios naturales protegidos para incorporar la limitación de la plantación de eucalipto hasta el 31 de diciembre de 2025 para frenar la expansión de esta especie en el territorio.

La moratoria ha salido adelante con los votos a favor de los dos grupos que integran el Gobierno foral, PNV y PSE-EE, y también de Elkarrekin Bizkaia, tras acordar la transacción de una de sus dos enmiendas con jeltzales y socialistas, y el PP. EH Bildu, que había presentado cinco enmiendas que han sido rechazadas, se ha abstenido.

El texto supone incluir una disposición adicional en la Norma Foral de Montes vigente que contempla limitar la plantación de eucalipto hasta el 31 de diciembre de 2025. La medida se plantea ante la expansión que ha tenido en los últimos años esta especie, que en 2020 ocupaba un 15,6 % de la superficie forestal de Bizkaia, y el "debate social" que ha suscitado esta proliferación, ha explicado la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Amaia Antxustegi.

Hasta el 31 de diciembre de 2025 sólo estarán permitidas las repoblaciones con eucalipto aprobadas antes de la entrada en vigor de esta disposición o que se encontraran tramitándose antes de ese momento y fueran finalmente aprobadas y sólo estarán permitidas cuando el terreno haya estado ocupado anteriormente por una masa forestal conformada mayoritariamente por esta especie.

Elkarrekin Bizkaia ha apoyado la moratoria planteada por el Gobierno foral aunque inicialmente había planteado en sus enmiendas una "propuesta más ambiciosa" para extenderla hasta contar con un nuevo plan forestal vasco. Su juntero Xabier Benito ha advertido, en todo caso, que el éxito de esta moratoria ante la expansión "descontrolada" del eucalipto se determinará cuando termine y se vea el trabajo que se ha realizado.

El portavoz del PP, Eduardo Andrade, ha coincidido en que había que establecer una moratoria para revisar lo que está ocurriendo y, además, a su entender, también sería preciso revisar el plan forestal vasco.

Sin embargo, la apoderada de EH Bildu Iratxe Arriola ha apuntado que la moratoria puede ser "un instrumento adecuado" como periodo de reflexión de la norma en su conjunto, pero "no va solucionar los problemas" de silvicultura. De este modo, ha censurado a la Diputación que pretenda continuar con "el maquillaje" cuando hay "mucho que trabajar" porque hace falta un abordaje "integral".

Desde los grupos que apoyan el Gobierno foral, el juntero socialista Jesús Ortiz ha defendido que el proyecto de modificación de la norma es "un buen proyecto" que va a frenar la expansión de eucalipto y ha considerado que el plazo hasta finales de 2025 es "suficiente".

Finalmente, el portavoz del PNV, Jesús Lekarikabeaskoa, ha lamentado que EH Bildu se "esfuerce por buscar excusas" para no apoyar la medida y ha remarcado que la moratoria "no es más que una medida" para que la situación "no empeore" pero no es la única iniciativa que está impulsando la Diputación en este ámbito. "Nadie está de brazos cruzados", ha subrayado.