Política espionaje político Así funciona Pegasus, el programa espía que ha infectado los móviles de independentistas I.G. | EITB MEDIA Publicado: 19/04/2022 12:06 (UTC+2) Última actualización: 19/04/2022 12:20 (UTC+2) El software entra sin que el usuario haga nada, se instala en la memoria volátil, no deja rastro y tiene acceso a todas las comunicaciones y aplicaciones del dispositivo. Desgranamos algunas claves de Pegasus. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Hay programas para detectar si tu teléfono está infectado con Pegasus. Foto: EITB MEDIA Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Leer los mensajes de WhatsApp, los emails o escuchar todas las comunicaciones del móvil. Eso es lo que puede (y hace) Pegasus, el software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que ha infectado los dispositivos de -al menos- 60 políticos, entre los que se encuentran Pere Aragonès, Arnaldo Otegi o Jon Iñarritu, según el informe 'Catalangate' hecho público este lunes por Citizen Lab.

Según ha explicado Igor Unanue, responsable de la empresa S21sec y experto en ciberseguridad en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, el sofware "aprovecha la vulnerabilidad del teléfono, se lanza un SMS y, sin que el usuario haga nada, se infectan por medio del método "zero click". Además, no dejan rastro en el teléfono, entran en la memoria volátil, no se instala en el disco duro y, por tanto, no sabemos si está o no está" en nuestro dispositivo.

Una vez entra en el dispositivo, puede hacer de todo: puede activar/desactivar el micrófono, para poder escuchar lo que quiera, puede leer los mensajes de WhatsApp, del email, SMS… y puede escuchar toda la comunicación que gestiona el móvil.

Sobre la empresa israelí que ha desarrollado este programa dirigido a gobiernos, Unanue explica que hay varias empresas a nivel mundial que se dedican a ello, "conozco a unas cuatro que hacen este tipo de programas, y sus clientes son los gobiernos, son ellos los que normalmente invierten en este tipo de software, para los servicios secretos, para los grupos antiterroristas… y si los ponen a disposición de otro tipo de clientes no está bien, pero los que yo conozco dan servicio principalmente a cuerpos policiales.

Pero, ¿Cómo saber si tu móvil está infectado con Pegasus? Unanue explica que hay programas para detectar si tu teléfono está infectado o no con Pegasus, pero, aun así, es cada vez más difícil, porque si te han introducido una nueva versión, es más difícil detectarlo. "Trabajan en función de las versiones de los sistemas operativos, su trabajo es no ser detectado".