ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA Iñigo Iturrate denuncia la gravedad del espionaje a políticos y pide depurar responsabilidades Onintza Aiestaran | EITB MEDIA Publicado: 20/04/2022 10:21 (UTC+2) Última actualización: 20/04/2022 12:28 (UTC+2) En el caso de espionaje político mediante el programa Pegasus, el parlamentario del PNV ha subrayado que los que estaban al corriente o los que lo ampararon deben asumir responsabilidades políticas.

El coordinador del grupo parlamentario del PNV Iñigo Iturrate. Foto: Euskadi Irratia

El coordinador del grupo parlamentario del PNV, Iñigo Iturrate, ha tildado como "muy grave" el espionaje a 65 políticos independentistas a través del programa Pegasus y cree que de una manera u otra, las organizaciones del Estado han tomado parte en ello. En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, ha subrayado que es un claro y grave ataque contra los derechos de las personas y la estructura político-institucional. En este contexto, ha pedido que las personas que estaban al corriente o ampararon deben asumir responsabilidades políticas. "El PNV va a estar ahí reclamándolo y denunciándolo", ha añadido.

El parlamentario del PNV ha criticado la actitud de EH Bildu y le ha reprochado su falta de voluntad de acuerdo: "Es imposible ofrecer acuerdos con una mano y golpear con la otra". Concretamente, ha acusado a EH Bildu de aprovechar el pleno monográfico sobre la guerra en Ucrania para poner sobre la mesa el choque entre dos modelos. "Cuando planteas un choque sale el desacuerdo", ha añadido. Según Iturrate, no hubo posibilidad real de negociar y alcanzar consensos con EH Bildu aludiendo que "no había voluntad". En este sentido, ha dicho que el día anterior al pleno enviaron sus propuestas a todos los grupos y que EH Bildu no respondió hasta el último momento.

En esta semana en el que se ha formado gobierno en Castilla-León con la participación de Vox, Iñigo Iturrate se ha referido a la necesidad de arrinconar a la ultraderecha. En este sentido y de cara al futuro, se ha mostrado dispuesto al PSOE o al PP si es para excluir a Vox y dejarlo fuera del Gobierno de España.

Ayer, la secretaria general del PP en Euskadi, Laura Garrido, arremetió contra Andoni Ortuzar y aseguró que es un "insulto" comparar las situaciones de Ucrania, el Sáhara y Euskadi en alusión a sus declaraciones del Aberri Eguna. Hoy, Iñigo Iturrate ha respondido a Laura Garrido y ha dicho que es un "insulto a la inteligencia" construir una teoría o un mensaje sobre lo que Ortuzar no dijo. Según Iturrate, Ortuzar afirmó que Ucrania, el Sáhara, como cualquier otro pueblo del mundo, tiene derecho a decidir su futuro.

Preguntado por un nuevo estatus político para Euskadi, Iñigo Iturrate no ve hoy por hoy no atisba voluntad para abordar el debate en el Parlamento Vasco.