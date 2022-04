Política Espionaje político Aragonés exige al Estado que asuma responsabilidades ante el "peor escándalo de espionaje de la democracia" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 21/04/2022 13:43 (UTC+2) Última actualización: 21/04/2022 15:44 (UTC+2) El presidente de Cataluña, que se ha reunido con los grupos presuntamente espiados con el malware Pegasus, ha demandado una investigación para saber "a quién han espiado, quién dio la orden y por qué". "La confianza en el Gobierno es 0", ha advertido. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha exigido "transparencia" al Gobierno del Estado español para investigar y asumir responsabilidades ante lo que ha calificado el "peor escándalo de espionaje de la democracia".

El líder de ERC ha comparecido a las puertas del Congreso de los Diputados, donde previamente se ha reunido con los grupos presuntamente espiados (ERC, Junts, PDeCAT CUP y EH Bildu) con el malware Pegasus, así como con Unidas Podemos.

El president ha afirmado de que "la confianza en el Gobierno español es 0", y ha advertido de que si no se restablece en breve cualquier colaboración política será "inviable", en referencia al apoyo que hasta ahora han dado los republicanos al gobierno de coalición. "El Gobierno de la Generalitat, y también los grupos van a tomar decisiones sobre el futuro de la legislatura", ha puntualizado.

Considera Aragonés que es "imprescindible" que el ejecutivo lleve a cabo una investigación interna para aclarar "quiénes han sido expiados, quién dio la orden para ello, qué datos han obtenido y por qué lo han hecho". También ha considerado necesario que se active la Comisión de investigación que partidos nacionalistas y Unidas Podemos han solicitado.

"Necesitamos medidas claras, concretas e inmediatas", ha reivindicado, y ha avisado de que "no se puede eternizar" y de que no van a tolerar "que la solución del Gobierno sea únicamente que pase el tiempo".

Aragonés, durante la reunión con los grupos. Foto: EFE

Declaraciones de los grupos

Antes de la comparecencia de Aragonés, los grupos independentistas participantes en la reunión han expresado su opinión en ruedas de prensa consecutivas.

El portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, ha asegurado que si el Gobierno español "se pone de perfil o toma medidas insuficientes como hasta ahora" sobre el presunto espionaje político los cuatro diputados demócratas actuarán en consecuencia retirando su apoyo en el Congreso, aunque ha confesado que aún "no estamos en el no a todo". Sin embargo, "esto no va a quedar así", ha advertido. Bel no ha dudado en responsabilizar al Estado del espionaje y ha dicho que, de contar con autorización judicial para espiar, "esta tendrá que salir, y si no la hay, el responsable será el Gobierno español".

La diputada de Junts, Miriam Nogueras –su nombre aparece en la lista de 65 personas espiadas con Pegasus–, ha sostenido que el gobierno de PSOE-Unidas Podemos debe elegir cómo afrontar esta "grave crisis institucional, si opta por dar explicaciones, investigar y depurar responsabilidades" o ser "cómplices" de esta "persecución ideológica" que ha tildado de "inadmisible". En sus palabras, el Gobierno español "blanquea un sistema que está absolutamente podrido". Asimismo, ha denunciado la "poca o nula cobertura" que ha hecho la prensa española de "este escándalo mayúsculo" del que sí se ha hecho eco los medios internacionales.

Los portavoces de la CUP, Mireia Vehí y Albert Botran, han apuntado directamente a Sánchez y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), recalcando que la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, "dejó caer" que el responsable fue el espionaje español. Ambos han hablado de dimisiones y han asegurado que "lo escandaloso es que tengamos que pedir nosotros las comparecencias" ante un caso de espionaje ilegal.

Por último, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que el "espionaje masivo" realizado a varios dirigentes independentistas entre ellos Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu, es "sumamente grave" y ha subrayado que "el Gobierno español no se puede quedar de un lado" y ha de "tomar cartas en el asunto". Además, ha desvelado que todas las fuerzas reunidas hoy con Aragonés ha compartido "el mismo análisis de la gravedad" del asunto y han acordado colaborar para tomar medidas conjuntas.