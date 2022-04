Política Espionaje Estos son los independentistas supuestamente espiados con Pegasus y Candiru EITB Media Publicado: 19/04/2022 12:53 (UTC+2) Última actualización: 19/04/2022 13:33 (UTC+2) Según el centro de investigación The Citizen Lab ha habido al menos 51 ataques con el programa Pegasus, además de doce intentos sin éxito. La lista de espiados la forman mayoritariamente políticos independentistas catalanes, aunque Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu también figuran en ella. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Arnaldo Otegi. Foto: EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Al menos 65 políticos independentistas catalanes y vascos y su entorno han sufrido intentos de espionaje, según una investigación publicada por el diario The New Yorker y el centro de investigación de la Universidad de Toronto The Citizen Lab. En total, el centro ha confirmado al menos 51 ataques con éxito con Pegasus, además de doce intentos. Asimismo, ha registrado al menos cuatro casos relacionados con el programa Candiru.

The Citizen Lab no atribuye las operaciones de espionaje a ninguna entidad, "pero evidencias circunstanciales fuertes sugieren un nexo con las autoridades españolas". Esta es la lista de los espiados:

EH Bildu

Arnaldo Otegi (secretario general de EH Bildu)

Jon Iñarritu (diputado de EH Bildu en el Congreso de los Diputados)

Presidents de la Generalitat

Artur Mas (expresidente)

Joaquim Torra (expresidente)

Pere Aragonès (presidente)

Abogados de líderes del 'procès'

Andreu Van den Eynde

Gonzalo Boye

Jaume Alonso (abogado y diputado de Junts en el Parlament)

El Parlament

Albano Dante Fachin (exdiputado)

Albert Batet (presidente del grupo parlamentario de Junts)

Anna Gabriel (exdiputada de la CUP)

Carles Riera (diputado de la CUP)

David Fernàndez (exdiputado de la CUP)

Joan Ramon Casals (exdiputado de Junts)

Joaquim Jubert (diputado de Junts)

Josep Costa (exvicepresidente)

Josep Maria Jové (diputado de ERC)

Laura Borràs (presidenta del Parlament por Junts)

Marc Solsona (exdiputado del PDeCAT)

Meritxell Serret (diputada de ERC)

Míriam Nogueras (diputada de Junts)

Sergi Sabrià (exdiputado de ERC, director de la Oficina de Estrategia y Comunicación del Govern)

Xavier Vendrell (exdiputado de ERC)

Asamblea Nacional Catalana

Arià Bayé (miembro)

Elisenda Paluzie (presidenta)

Jordi Domingo (miembro)

Sònia Urpí (miembro)

Congreso de los Diputados

Albert Botran (CUP)

Ferran Bel (PDeCAT)

Parlamento Europeo

Antoni Comín (diputado de Junts)

Diana Riba (diputado de ERC)

Jordi Solé (diputado de ERC)

Pol Cruz (asistente de Clara Ponsati, diputada de JUNTS)

Otros miembros del PDeCAT

David Bonvehí (presidente del PDeCAT)

Otros miembros de ERC

Ernest Maragall (líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona)

Marta Rovira (secretaria general de ERC)

Oriol Sagrera (secretario general de Empresa y Trabajo, ERC)

Roger Torrent (conseller de Empresa y Trabajo, ERC)

Otros miembros de Junts

Elsa Artadi (candidata de Junts al Ayuntamiento de Barcelona)

Jordi Sànchez (secretario general de Junts)

Josep Rius (vicepresidente y portavoz de Junts)

Òmnium Cultural

Elena Jiménez (miembro)

Jordi Bosch (exdirectivo)

Marcel Mauri (exdirigente)

Otros

Alba Bosch (activista)

David Madí (exdirigente de CDC)

Dolors Mas (empresaria)

Elías Campo (doctor)

Elies Campo (exdirectivo de Telegram)

Joan Matamala (empresario)

Jordi Baylina (desarrollador)

Josep Lluís Alay (director de la oficina de Carles Puigdemont)

Josep M. Ganyet (empresario)

Marcela Topor (periodista y esposa de Carles Puigdemont)

Maria Cinta Cid (profesora)

Marta Pascal (secretaria general del PNC)

Meritxell Bonet (periodista)

Meritxell Budó (exconsellera del Govern)

Pau Escrich (desarrollador)

Xavier Vives (desarrollador)