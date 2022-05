Política ESPIONAJE POLÍTICO Rufián asegura que Esteban apunta a dos hipótesis: "Países extranjeros u otros organismos del Estado" EITB MEDIA Publicado: 05/05/2022 16:37 (UTC+2) Última actualización: 05/05/2022 17:27 (UTC+2) Tras salir de la comisión de secretos oficiales, que se ha celebrado a puerta cerrada, portavoz de ERC en el Congreso ha dado por hecho que "seguramente" hayan sido espiados otros "altos cargos del Gobierno". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

1:39 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: "Atzerriko herrialdeak edo Estatuko beste erakunde batzuk" jo ditu "errudun" Estebanek, Rufianen arabera

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha admitido, en Comisión de Gastos Reservados del Congreso, que se espió a un número determinado de independentistas, cerca de una veintena y no los 65 que publicó The New Yorker, y lo ha justificado mostrando a los diputados con acceso a información reservada las autorizaciones que, para llevar a cabo ese espionaje, dio el juez del Tribunal Supremo adscrito al órgano de inteligencia, Pablo Lucas.

En declaraciones a los periodistas tras salir de la reunión, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, se ha limitado a señalar que Esteban ha reconocido que se ha espiado, y que no ha ofrecido ninguna solución a esta situación. Rufián ha rehusado especificar a cuántas personas se habría espiado con orden judicial, según la versión del CNI, alegando que podría "inhabilitarle" si lo hacía. Según su versión, para el resto de personas que han sido víctimas de escuchas, entre ellas el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, o la ministra de Defensa, Margarita Robles, la directora del CNI ha apuntado dos posibles culpables: uno o varios países extranjeros, o miembros de "otros organismos del Estado que también tuvieran capacidad de espionaje con un programa como Pegasus". En este contexto, Rufián ha añadido que "cuando se señala a una nación extranjera o a otros organismos del Estado" se está "señalando también a Interior".

Para Rufián, si ha sido una nación extranjera la que ha espiado al Gobierno, evidenciaría "un terrible agujero de seguridad nacional". "Si una nación extranjera espía por la cara o por sus ideas a gente se pondría en entredicho la seguridad del Estado y, por ende, sus máximos responsables en este caso las máximas responsable tendrían que dimitir", ha dicho, señalando a Robles y a la propia Paz Esteban, cuya situación considera "insostenible".

Asimismo, en su opinión, también sería "mala" la opción de que haya habido "competición entre organismos del Estado para espiar a independentistas". En este caso, desde su punto de vista, las responsabilidades deberían alcanzar también al Ministerio del Interior.

Sobre la Comisión de Secretos Oficiales:



1) No hay secretos. Ni oficiales ni extraoficiales



2) No se ha dicho nada que el CNI no haya flitrado ya



3) Solo hay 2 vías. O ha sido otro país o ha sido otro organismo estatal



Y la 3 es una interpretación. Repito, una INTERPRETACIÓN. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 5, 2022

"Salimos como hemos entrado, no ha habido secretos ni oficiales ni extraoficiales", ha dicho Rufián al tiempo que ha insistido en que se hace más patente que nunca la necesidad de una comisión de investigación", ha matizado. Ha dado por hecho que "seguramente" hayan sido espiados otros "altos cargos del Gobierno".