Política Entrevista en Egun on Euskadi Garrido: "El sistema de ayudas y Lanbide tienen deficiencias, hay que tomar medidas" Iker González | eitb media Publicado: 10/05/2022 10:33 (UTC+2) Última actualización: 10/05/2022 11:38 (UTC+2) Por otra parte, ha indicado que en Madrid los impuestos son más bajos en algunos tramos, y ha apostado por emprender ese camino aquí bajando impuestos a través del Concierto Económico.

Laura Garrido, hoy, en Egun On Euskadi. Foto: EITB MEDIA Whatsapp

Euskaraz irakurri: Garrido: "Laguntzen sistemak eta Lanbidek gabeziak ditu, eta neurriak hartu behar dira"

Laura Garrido, secretaria general del PP de Euskadi y parlamentaria vasca, ha indicado, en relación Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión que hoy aprobará el Gobierno Vasco en Consejo de Gobierno, que "el sistema de ayudas y Lanbide tienen deficiencias", por lo que ha apostado por tomar medidas en ese sentido.

Garrido, en una entrevista realizada hoy, martes, en el programa Egun On Euskadi, ha afirmado "que este proyecto era necesario; llega tarde, es un compromiso de la pasada legislatura, y no llegó". No obstante, ha denunciado las "deficiencias" que existen en Lanbide, en su opinión, hay que tomar medidas "para que las personas que reciben ayudas en este momento tengan oportunidades reales, que entren en el mercado de trabajo, ese tiene que ser el objetivo".

Sobre los posibles abusos del sistema de ayudas, ha dicho que "sí hay abusos, hace poco conocimos otro caso en Bilbao. El sistema tiene que ser justo, y eso quiere decir que los que necesiten las ayudas deben estar (en el sistema), y buscar empleo, pero los que cometen abusos no pueden estar, debe haber un sistema de inspección", ha explicado.

Sobre el sistema de protección, la secretaria general del PP vasco ha subrayado que sería recomendable que el Gobierno Vasco explicara "qué es lo que quiere, ampliar acuerdos está bien, pero tiene que concretar si lo quiere hacer con EH Bildu, Podemos o con el Partido Popilar. Nuestras posiciones son diferentes, y si el Gobierno Vasco quiere ampliar los acuerdos, tiene que especificar con quién quiere hacerlo".

Garrido, además, ha comentado la visita que realizó Isabel Díaz Ayuso en Álava, con varios empresarios: "Cuando terminó el acto estuve con varios empresarios y estaban muy contentos con el discurso que hizo Ayuso, ella no se posicionó en contra del Concierto Económico. Los impuestos en Madrid son más bajos (que en Euskadi) en carios tramos. Aquí no se entiende que cuando se pone una propuesta en ese sentido encima de la mesa, PNV y Urkullu hagan victimismo". Garrido ha apostado por emprender ese camino aquí bajando impuestos a través del Concierto Económico.