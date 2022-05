Política ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA Eneko Andueza: "Los socialistas vascos conseguiremos un buen resultado y volveremos a tener la llave" Onintza Aiestaran | EITB MEDIA Publicado: 31/05/2022 09:07 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2022 10:14 (UTC+2) Según la encuesta sobre intención de voto EITB Focus, el PSE-EE será tercera fuerza en las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Los socialistas bajarían un 1 % en intención de voto. Escuchar la página Escuchar la página

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. Foto: Euskadi Irratia Whatsapp

Según la encuesta EITB Focus sobre la intención de voto para las elecciones forales de 2023, el PSE-EE sería la tercera fuerza más votada en las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, pero bajaría un 1 % en intención de voto. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, augura un buen resultado de su partido: "Los socialistas vascos conseguiremos un buen resultado y volveremos a tener la llave". En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, ha afirmado que hay una estabilidad en el porcentaje de voto. De todas formas, ha destacado que las encuestas son solo encuestas y que lo único que valen son los votos.

En su opinión, la sociedad valora bastante bien el trabajo de los socialistas vascos en las coaliciones de gobierno y "eso es lo importante". Ha destacado que todavía falta un año para esa cita electoral y que como en otras ocasiones su electorado acabará movilizándose.

Preguntado por posibles alianzas, ha respondido que decidirán en función de los resultados y los programas. No obstante, ha avanzado que la estabilidad y la convivencia son las premisas de los socialistas vascos.

Eneko Andueza ve posible un acuerdo de izquierdas, pero para ello en su opinión EH Bildu debería dejar de lado el soberanismo. En este sentido, ha afirmado que la decisión está en el tejado de EH Bildu: "Si no abandona el soberanismo no puede hacer muchas cosas con nosotros". Asimismo, se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con quien anteponga el interés general. Ha añadido que el debate sobre la soberanía no está en la sociedad y que, dado el actual marco jurídico de Euskadi, no tiene sentido abordar esta cuestión, entre otras cosas porque rompería el clima político actual y provocaría tensiones.