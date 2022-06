Política SALUD La oposición critica la reorganización de Osakidetza anunciada por Sagardui N. B. | EITB MEDIA Publicado: 09/06/2022 12:29 (UTC+2) Última actualización: 09/06/2022 14:07 (UTC+2) EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP vasco y Vox consideran que lo que está ocurriendo con la falta de profesionales en Atención Primaria no es nuevo, y que responde a una falta de previsión del Departamento de Salud. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Centro de salud en Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Oposizioak kritikatu egin du Sagarduik Osakidetza berrantolatzeko egindako iragarpena

EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y el PP vasco han comparecido en sede parlamentaria para responder a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, quien ha afirmado que habrá un cambio "cultural" con "mayor movilidad" de los ciudadanos para recibir ciertos tratamientos y asistencia sanitaria y un mayor protagonismo de la Enfermería y la teleasistencia en la Atención Primaria.

La parlamentaria de EH Bildu, Rebeca Ubera, ha asegurado que el anuncio de reorganización de Osakidetza es un "eufemismo para no hablar de desmantelamiento del sistema público, recortes y privatización".

Ubera ha criticado que lo que está ocurriendo no es nuevo, "no es algo que haya caído del cielo". En este sentido, ha afirmado que desde el Gobierno Vasco advierten de que "hay una carencia de profesionales, como si fuera casualidad, pero esa carencia es consecuencia de años de falta de planificación", ha afirmado.

Además, se ha preguntado si "realmente hay una carencia de profesionales o quieren hacernos creer eso", y ha puesto en duda las condiciones laborales que Osakidetza está ofreciendo a las nuevas generaciones. "Estamos viendo que, por el modelo de contratación que se les está ofreciendo, muchos están optando por otros sistemas sanitarios públicos o cambian la Atención Primaria por otro ámbito", ha añadido.

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha asegurado que la "privatización" del sistema sanitario público vasco no puede ser "encubierta bajo el eufemismo de cambio cultural" y ha censurado que Salud pretenda "caminar hacia el modelo de Ayuso".

La representante de Elkarrekin Podemos-IU ha tachado de "lamentables" esos planteamientos y ha asegurado que la "falta de previsión", la "dejación de la Atención Primaria", el "recorte de horarios", la "falta de recursos" y la "externalización de servicios" no es un "cambio cultural, sino una decisión política". Es el "modelo del PNV", ha criticado.

Ha afirmado que la consejera no puede "escudarse" en que faltan médicos para hablar de ese cambio de modelo, porque, la falta de sanitarios es "consecuencia de la falta de previsión".

La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, considera que el anuncio de Sagardui "obedece a un problema estructural detectado hace tiempo y, por tanto, a una falta de previsión y planificación absoluta" por parte del Gobierno Vasco.

"La falta de médicos y personal sanitario en Atención Primaria responde a una falta de responsabilidad a lo largo de muchos años, para nada sobrevenida tal y como nos ha intentado vender la consejera, y es un problema estructural, detectado hace tiempo y al que no se le ha puesto solución", ha dicho este jueves la parlamentaria del PP.

Garrido ha afirmado que "no es riguroso ni serio dar soluciones absolutamente improvisadas que parecen sacadas de la chistera, bajo la escusa de un pretendido cambio cultural". "Este anuncio es un golpe al personal médico y una falta absoluta de consideración", ha añadido.

Por otro lado, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, considera que el anuncio realizado "en un desayuno informal vuelve a ser una irresponsabilidad de la consejera".

Según Martínez, la falta de profesionales no es nueva. Así, ha asegurado que el Gobierno Vasco "no ha tenido en cuenta esta circunstancia, porque solventaban el problema poniendo tiritas, y ahora nos encontramos con que no tenemos médicos", ha añadido.

"Estamos viendo que médicos que formamos en Euskadi se van fuera donde son tratados con gran cariño y mucho mimo por los méritos y capacidad que tienen", ha asegurado.