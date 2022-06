Política Pleno ordinario El Parlamento Vasco rechaza la propuesta de EH Bildu para cambiar el modelo de contratación en Osakidetza Iker González | eitb media Publicado: 23/06/2022 13:38 (UTC+2) Última actualización: 23/06/2022 13:38 (UTC+2) Finalmente, la Cámara ha aprobado una enmienda transaccional con el apoyo del PNV, PSE-EE y PP-Ciudadanos. EH Bildu proponía un contrato estable para los profesionales MIR y que tengan una única agenda en Atención Primaria. Escuchar la página Escuchar la página

Imagen del pleno de hoy en el Parlamento Vasco. Foto: EITB MEDIA

Euskaraz irakurri: Legebiltzarrak atzera bota du EH Bilduk Osakidetzaren kontratazio eredua aldatzeko egin duen proposamena

El Parlamento Vasco ha rechazado la propuesta del grupo parlamentario EH Bildu para cambiar el modelo de contratación de Osakidetza, y que a los y las profesionales que terminan la formación MIR se les ofrezcan contratos estables, con parecidas condiciones que el resto de la plantilla, y que dispongan de una única agenda.

Así, la Cámara vasca ha aprobado una enmienda transaccional con el apoyo del PNV, PSE-EE y PP-Ciudadanos y ha rechazado la iniciativa que ha dado origen al debate, una Proposición No de Ley presentada por EH Bildu "relativa a ofrecer contratos de trabajo estables, atractivos y de calidad para la adhesión de residentes al sistema sanitario público de la CAV".

En su alocución, Rebeka Ubera se ha mostrado crítica con las políticas del Gobierno Vasco de los últimos años, "que no han previsto como debían el futuro de las necesidades de la sociedad". Ubera ha reconocido que "el Gobierno Vasco no tiene el 100 % de la responsabilidad, pero tendrá que reconocer parte de la responsabilidad".

"¿Qué puede hacer? Cambiar el modelo de contratación, el Gobierno Vasco puede cambiarlo, el -actual- modelo de contratación ha generalizado la temporalidad y ha debilitado la plantilla. No ha logrado hacer atractiva la Atención Primaria", ha explicado.

Así, la propuesta de EH Bildu es que a "los residentes que estén terminando la formación, se les ofrezca un contrato estable, con parecidos días de vacaciones, con la oportunidad de participar en investigación para mejorar Osakidetza, y poniendo el foco en la Atención Primaria. Sobre todo, que puedan trabajar con una única agenda, para que puedan conocer a sus pacientes".

En la misma línea se ha mostrado Elkarrekin Podemos. Jon Hernández, en su intervención, ha subrayado que "es necesario dar un vuelco a las políticas de Sanidad". "Creemos que Osakidetza no es suficientemente atractiva para las y los sanitarios, ellos mismo dicen".

"No todo son las condiciones salariales, tampoco son las ideales, también están las cargas de trabajo y el desarrollo de su propia carrera profesional", ha añadido.

Ekain Rico, del grupo socialista, ha destacado que los "datos de fidelización MIR es de algo más del 80 %", es decir, que 8 de cada 10 de profesionales que terminan el MIR se quedan en Euskadi.

Por parte del PNV, Estibaliz Larrauri ha defendido que los contratos que se hacen en Osakidetza están "ajustados a normativa, normativa hecha a raíz de los acuerdos hechos por Osakidetza con la parte sindical".

"En gran medida son de larga duración, con retribuciones que son, junto a Navarra, las más altas de todo el Estado, con una media 3000 euros de sueldo base, 14 pagas, y en horario principalmente de mañana", ha dicho Larrauri.

En ese sentido, Larrauri ha explicado que, "aun así, no se logran cubrir algunas plazas, no hay médicos suficientes en ciertas especialidades, no es un problema específico de Osakidetza, afecta a todas las comunidades autónomas, por un cúmulo de circunstancias que vienen de años atrás".

"Los que terminan el MIR tienen contratos temporales, la fijeza solo se adquiere con la OPE, igualdad, mérito y capacidad. Dentro de esa temporalidad, Oskidetza intenta que tenga la mayor duración posible", ha asegurado.