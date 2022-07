Política Vitoria-Gasteiz Miren Larrion no tendrá que ingresar en prisión, aunque deberá cumplir 250 jornadas de trabajos comunitarios EITB MEDIA Publicado: 11/07/2022 12:39 (UTC+2) Última actualización: 11/07/2022 12:39 (UTC+2) El juez de Vitoria-Gasteiz Roberto Ramos ha suspendido la pena de cárcel para la ex portavoz de EH Bldu en el Ayuntamiento vitoriano. Larrión fue condenada a tres años de carcel por suplantación de identidad y falsedad documental. Escuchar la página Escuchar la página

Larrion, en una imagen de archivo de EITB Media. Whatsapp

La ex portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, Miren Larrion, no tendrá que cumplir los tres años de cárcel al que le condenó el Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria-Gasteiz en mayo. Según adelanta eldiario.es, Larrion deberá cumplir 250 jornadas de trabajos comunitarios y deberá realizar "el abono en pagos mensuales de no más de 150 euros de los 2835 euros de multa penal".

La Justicia condenó a Miren Larrion a tres años de cárcel por sendos delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil y hurto, al haberse apoderado en 2021, "con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito", de la cartera y la documentación de una compañera de trabajo.

Miren Larrión presentó su dimisión en febrero de 2021 por "unos hechos de ámbito personal" y que EH Bildu reconoció, al aceptar su dimisión, como hechos que "vulnerarían el código ético que suscriben en su totalidad tanto los cargos públicos como orgánicos del soberanismo de izquierdas".