Política Entrevista en Radio EUskadi Remírez, sobre la sequía: "Si la situación no se corrige, habrá que tomar medidas" Iker gonzález | eitb media Publicado: 08/08/2022 10:14 (UTC+2) Última actualización: 08/08/2022 11:13 (UTC+2) El vicepresidente del Gobierno navarro ha indicado que están siguiendo la situación de los embalses junto con las dos confederaciones hidrográficas que operan en la Comunidad Foral para tomar medidas que no afecten al ámbito socioeconómico ni al de la ciudadanía.

Javier Remírez, durante la entrevista. Foto: EITB MEDIA

Euskaraz irakurri: Remirezek, lehorteari buruz: "Egoera bideratu ezean, neurriak hartu beharko dira"

El vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha indicado, en relación a la situación de los embalses por el efecto de la sequía, que se encuentran monitorizando la situación con las confederaciones hidrográficas, la del Ebro y la del Cantábrico, "para tomar las medidas que no afecten al ámbito socioeconómico y vital de la ciudadana". No obstante, "si la situación meteorológica no se corrige en un corto espacio de tiempo, habrá que tomar ciertas medidas", ha aseverado.

Así lo ha indicado Remírez en una entrevista realizada hoy en el programa 'Boulevard' de Radio Euskadi. De cara a las próximas semanas, "iremos viendo cuál es la situación, No es solo una cuestión de ámbito competencial, en este caso entra también la gestión de los recursos hídricos, con las confederaciones, si no también con las mancomunidades, las entidades locales, que tienen competencia en la gestión del agua".

"Seguramente pondremos encima de la mesa medidas que sean necesarias, que sean proporcionadas, y medidas que afecten lo menos posible al conjunto de la ciudadanía", ha añadido.

Sobre la reunión convocada, y adelantada a hoy, entre el Gobierno de España y las comunidades en relación a las medidas energéticas, Remírez ha dicho que "es normal que haya reuniones aclaratorias posteriores cuando se impulsa normativa".

En cualquier caso, el vicepresidente navarro no cree que haya habido falta de cogobernanza a la hora de tomar las medidas, como le han reprochado al Gobierno español: "ha habido reuniones previas, contactos, en los que se sometió a la valoración de las comunidades autónomas, al menos Navarra, las líneas del proyecto de ley, que están alineadas con las medidas del Gobierno de Navarra".

En relación a la falta de seguridad que podría provocar la menor iluminación en las calles, Remírez ha asegurido que los "responsables de seguridad en Navarra no me han trasladado nada de eso, no debemos ser alarmistas, la seguridad está plenamente garantizada.