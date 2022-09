Política alderdi eguna Itxaso: "Si el PNV no distingue entre Sánchez y Feijóo, Euskadi no pesa tanto entre sus preocupaciones" agencias | eitb media Publicado: 25/09/2022 18:49 (UTC+2) Última actualización: 25/09/2022 19:06 (UTC+2) El delegado del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca se ha referido así a las declaraciones de Andoni Ortuzar en el marco del Alderdi Eguna. Escuchar la página Escuchar la página

Denis Itxaso, en una imagen de archivo. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Itxaso: "EAJk ez baditu Sanchez eta Feijoo bereizten, Euskadik ez du hainbesteko pisurik bere kezken artean"

El delegado del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca, Denis Itxaso, ha afirmado que si el PNV no distingue entre el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, es que "Euskadi no pesa tanto entre sus preocupaciones".

En un mensaje en redes sociales, Itxaso se ha referido a las afirmaciones realizadas este domingo en el Alderdi Eguna por el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, quien ha alejado a la formación jeltzale de los dos "bloques" en los que se "divide la política española".

Si el PNV no distingue entre @sanchezcastejon y @NunezFeijoo, y no observa las evidentes diferencias q les separan en relación al interés de los vascos/as en materia de derechos, protección y avances, es que Euskadi no pesa tanto entre sus preocupaciones.https://t.co/OGH7C7uq3N — Denis Itxaso (@DenisItxaso) September 25, 2022

"Que quede claro que el PNV solo tiene un lado: está por encima del río Ebro y se llama Euskadi. Ni Sánchez, ni Feijóo", ha asegurado el dirigente nacionalista.

A juicio de Itxaso, si el PNV "no distingue" entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y "no observa las evidentes diferencias que les separan en relación al interés de los vascos en materia de derechos, protección y avances, es que Euskadi no pesa tanto entre sus preocupaciones".