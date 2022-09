Política FISCALIDAD El lehendakari Urkullu aboga por "ser muy responsables" y medir "muy bien" las decisiones sobre fiscalidad EITB MEDIA Publicado: 28/09/2022 11:19 (UTC+2) Última actualización: 28/09/2022 11:19 (UTC+2) El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha subrayado en una entrevista en ETB1 que la Comunidad Autónonoma Vasca no va a entrar en la carrera fiscal. Escuchar la página Escuchar la página

En plena carrera fiscal entre autonomías, el lehendakari Urkullu aboga por "ser muy responsables" y medir "muy bien" las consecuencias de las decisiones sobre fiscalidad. En primer lugar, considera que hay que evaluar con rigor los resultados de una reforma aprobada hace cuatro años y que en su opinión "está funcionando correctamente".

Por otra parte, ha subrayado "el valor de la estabilidad, el consenso, la certidumbre y la progresividad" en la Comunidad Autónoma Vasca.

Iñigo Urkullu ha inaugurado este miércoles el encuentro "Forbes Summit Reinventing Euskadi Basque Country", en Azkuna Zentroa de Bilbao.

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha destacado en el programa "Egun on Euskadi" de ETB1 que la Comunidad Autónonoma Vasca (CAV) no va a entrar en la carrera fiscal. Ha añadido que en caso de que el Gobierno español decidiera unificar impuestos entre las comunidades autónomas, el Gobierno Vasco pedirá que no se vulneren las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca.