Política Justicia El Constitucional frena por primera vez en la historia un debate parlamentario en las Cortes Generales Agencias | EITB Media Publicado: 19/12/2022 22:36 (UTC+1) Última actualización: 19/12/2022 22:56 (UTC+1) El Pleno del TC ha acordado suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos que nombra el CGPJ, admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: Konstituzionalak Espainiako Gorteetako eztabaida bat geldiarazi du historian lehen aldiz

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este lunes suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

De esta forma, los magistrados han entendido que el avance de la tramitación parlamentaria causa un daño de difícil reparación a los derechos de los legisladores 'populares', que invocaban el artículo 23 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.

Es la primera vez, en sus más de 40 años de historia, que el Constitucional ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales, por lo que se trata de una decisión inédita.

La corte de garantías da este paso después de que dichas enmiendas fueran aprobadas en el Congreso de los Diputados el pasado jueves en el marco de la proposición de ley para derogar el delito de sedición.

Aunque dichas enmiendas ya habían superado el trámite parlamentario en la Cámara Baja aún quedaba el Senado, donde estaba previsto que quedaran igualmente aprobadas el próximo jueves.

Ahora, el secretario de Justicia del Pleno, Alfonso Pérez Camino, tendrá que entregar personalmente en la Cámara Alta la decisión adoptada por el TC, de acuerdo con las citadas fuentes.

Los once magistrados han iniciado su cónclave interno a las 10:00 horas, pero las decisiones de calado no han llegado hasta las 19:30 horas, cuando han acordado admitir a trámite el recurso del PP; aceptar también la personación solicitada por Unidas Podemos (UP) y PSOE; y rechazar las recusaciones lanzadas por los partidos de Gobierno contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez.

Las fuentes jurídicas detallan que el recurso 'popular' se ha admitido por 6 votos --los de la mayoría conservadora-- frente a 5 --los de la minoría progresista--; mismo resultado con el que se ha resuelto que no era el momento procesal oportuno para abordar las recusaciones formuladas por los 'morados' y los socialistas.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha calificado de "golpe consumado" la decisión del Constitucional.

Por el contrario, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha aplaudido la decisión del Constitucional: "Gana la democracia, pierde Sánchez".