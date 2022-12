Política Entrevista Otegi: "La judicatura ha provocado una especie de golpe de Estado" LUZIA ZUGADI | EITB MEDIA Publicado: 22/12/2022 09:20 (UTC+1) Última actualización: 22/12/2022 10:29 (UTC+1) "Se ha producido un hecho muy grave. Hay quien pretende hacernos creer que estamos ante un debate jurídico y se equivoca. Lo que sucede es que no se ha producido una rotura con el franquismo. Los jueces que defendían la dictadura han pasado a ser demócratas de la noche a la mañana", ha dicho. Escuchar la página Escuchar la página

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi

Euskaraz irakurri: Otegi: "Epaileek Estatu kolpe antzeko bat eman dute"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha sido entrevistado este jueves en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, donde ha opinado sobre la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Se ha producido un hecho muy grave en el Constitucional. Hay quien pretende hacernos creer que estamos ante un debate jurídico y se equivocan. El problema es que no se ha producido una rotura con el franquismo, y que los jueces que defendían la dictadura han pasado a ser demócratas de la noche a la mañana. La judicatura ha provocado una especie de golpe de estado", ha subrayado.

Preguntado sobre si apoyarán o no el "plan B" del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que tienen que valorarlo: "Creo que si lo que se plantea es el desbloqueo, apoyaremos esa opción. Le pido al PSOE ser responsable, prudente y contundente a la hora de fijar un límite a la derecha. Estoy cada vez más convencido de que si queremos vivir en una democracia consolidada, tenemos que conseguir un estado propio", ha añadido.

Otegi también ha adelantado que apoyarán la enmienda del PNV para que se incluya el derecho a decidir en la Constitución española, a pesar de que no les ha gustado "cómo lo han hecho".

Por último, el coordinador general de EH Bildu ha pedido al 2023 que traiga "grandes acuerdos de país" y soberanía. "Creo que vamos a ser capaces de hacerlo, aunque es un deseo. Aún no hemos aprendido a hacer debates. Alguno o alguna dirá que yo he aprendido tarde, y probablemente tenga razón. El próximo año va a ser un año de acuerdos, y si queremos vivir en un escenario democrático, necesitamos recuperar la soberanía. No podemos mirar hacia otro lado", ha concluido.