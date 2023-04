Política -

Entrevista en Radio Vitoria

LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, no tiene ni la menor duda de que los ayuntamientos de Galdakao, Orio, Oiartzun, Hernani, Villabona y Azpeitia, todos ellos gobernados por EH Bildu, retiraran de sus webs de memoria la "equiparación" que en opinión del Gobierno Vasco se hace entre víctimas y exmiembros de ETA, tal y como les pidió Delegación del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).

En una entrevista ofrecida a Radio Vitoria, ha adelantado que el pasado lunes hablaron con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y que seguirán trabajando juntos como lo han hecho hasta ahora. "Saben cuáles son las bases legítimas de construcción ética que tenemos en Gogora y en el Gobierno Vasco, y está claro qué es lo que hay que hacer", ha señalado.

Cuestionada sobre si esos criterios coinciden con los de Aranzadi, se ha limitado a decir que "es Gogora la que marca los estándares y Aranzadi se viene a ellos".

"Ya les hemos dicho cómo tienen que hacerlo, por esos preparamos guías en su momento, y ahora hemos recordado esas directrices a Eudel, para que tengan todo claro", ha matizado.

Convencida de que "no hay ningún problema en el asunto", si no que han sido "unas determinadas contradicciones", Melgosa ha finalizado la entrevista remarcando que "no duda" que dichas páginas web se actualicen bajo los estándares de Gogora. "Va a ser así", ha destacado.