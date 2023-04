Política -

Ley de educación

El líder del PSE-EE dice que el PNV ya conocía las "diferencias" de los socialistas con el anteproyecto de ley de educación, ya que así se lo trasladó Mendia al lehendakari. No obstante, aboga por el diálogo y considera que habrá opción de "corregir" estas cuestiones "de la mano del PNV".

publicado: 26/04/2023 11:48 (UTC+2)

última actualización: 26/04/2023 12:37 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Andueza: "Saiatuko gara hizkuntza ereduak blindatzen eta Hezkuntza Legean espresuki jasotzen"

Tras la aprobación del anteproyecto de ley educativa en consejo de gobierno y las críticas realizadas por el PSE-EE, socio minoritario del ejecutivo, a diversas cuestiones del mismo, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha anunciado hoy que intentarán "blindar los actuales modelos lingüísticos y explicitarlos en la nueva ley" durante su tramitación. Lo harán, ha precisado, "de la mano del PNV", mediante "el diálogo y el consenso" con su socio y con el resto de partidos que apoyaron el acuerdo de bases.

No obstante, no descarta que los socialistas lleguen a enmendar la norma o recurrir a otras opciones si constatan que se produce una "deriva" en el camino parlamentario. "No permitiremos que sirva para que algunos sigan avanzando en la construcción nacional exclusivamente para nacionalistas", ha advertido.

En declaraciones en un desayuno informativo en Bilbao, Andueza ha puntualizado que el PNV conocía las "diferencias" de los socialistas —Bildarratz se ha mostrado "sorprendido"—, ya que la vicelehendakari Idoia Mendia así se las trasladó al lehendakari Iñigo Urkullu en vísperas del consejo de gobierno.

Según Andueza, los socialistas siguen defendiendo la necesidad de una norma educativa "que ponga en el epicentro las cosas que verdaderamente son importantes: la igualdad de oportunidades y, sobre todo, la posibilidad de que los alumnos tengan un mayor y mejor rendimiento".

"Ese fue el motivo por el que suscribimos el acuerdo de bases y por el que ayer no quisimos obstaculizar la aprobación del proyecto de Ley de educación que se trató en el Consejo del Gobierno vasco. Entendemos que la tramitación parlamentaria también nos abre la posibilidad de corregir algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo", ha añadido.

El líder socialista ha recalcado que el PSE-EE "actuará con responsabilidad y con la mano tendida y con la voluntad de llegar a acuerdos".