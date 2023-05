Asiron descarta "terceras vías que no alcen a la alcaldía a la fuerza progresista más votada" en Pamplona

Política -

Negociación tras el 28M

"Las terceras vías que excluyan al lugar que las urnas le han dado a EH Bildu solo conllevan gobiernos de la derecha", ha dicho el candidato de la coalición a la alcaldía de Pamplona.

Agencias | EITB Media

publicado: 30/05/2023 18:43 (UTC+2)

última actualización: 30/05/2023 18:57 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Asironek "indar aurrerakoi bozkatuena alkatetzara eramaten ez duten bideak" baztertu ditu

El candidato de EH Bildu a la alcaldía de Pamplona, Joseba Asiron, ha descartado este martes "terceras vías" que no respeten el "principio democrático básico de alzar a la alcaldía a la fuerza progresista más votada", porque "las terceras vías que excluyan al lugar que las urnas le han dado a EH Bildu solo conllevan gobiernos de la derecha".

Asiron ha comparecido en rueda de prensa tras las declaraciones de la candidata socialista, Elma Saiz, sobre la opción de que EH Bildu apoyara un gobierno de PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra, y ha explicado que "las terceras vías no están ni estarán encima de la mesa", además de asegurar que esta será su posición "hasta el último minuto".

El candidato de la coalición ha informado de que ya ha comenzado los contactos para lograr la formación de un gobierno municipal progresista. "Pamplona va a tener la corporación más progresista de su historia, nadie entendería ceder el gobierno a la derecha. Si alguien cae en la tentación tendrá que mirar a los ojos a la ciudadanía y explicarle por qué lo que es bueno para otras instituciones no es bueno para Pamplona. No creo que ni las bases del partido lo crean", ha declarado.

Asiron ha destacado que durante los últimos cuatro años EH Bildu, Geroa Bai y PSN han demostrado, desde la oposición, que se puede llegar a acuerdos y actuar con generosidad, ya que "el 95 % de las declaraciones se han aprobado por la unidad a tres".

El exalcalde no ha querido aclarar qué ocurrirá en el Gobierno de Navarra si el PSN no le apoya para ser alcalde, pero ha explicado que "no tiene sentido excluir al 27 % de la población de Pamplona, que ha votado a EH Bildu".

Programa de mínimos

Asiron ha propuesto un "programa de mínimos" en los que todos los partidos progresistas estén de acuerdo para formar un gobierno y ha apuntado que "Pamplona es una ciudad plural" y que abrirá a todas las sensibilidades de los partidos progresistas las puertas del gobierno".