Entrevista en Euskadi Irratia

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos confirma que votarán a favor "en todos los sitios" donde sean "imprescindibles para formar gobiernos transformadores". Descarta, "en principio", formar parte de gobiernos, aunque dice que los analizarán "ayuntamiento a ayuntamiento".

Eider Garaikoetxea O. | EITB Media

publicado: 07/06/2023 11:16 (UTC+2)

última actualización: 07/06/2023 11:16 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Gorrotxategi: "Ez da egia PSE-EEk gobernuetan sartzea proposatu zigunik"

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha desmentido que el PSE-EE les propusiera acuerdos para participar en posibles gobiernos en Gipuzkoa o Vitoria-Gasteiz. "No es verdad. No sé si Andueza ha mezclado lo que querría hacer con lo que realmente ha hecho", ha subrayado en una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia. Precisamente, frente a esos mismos micrófonos, Andueza dijo el lunes que se lo propusieron pero que la coalición morada no contestó.

La también parlamentaria ha admitido que después ha habido "algún intento superficial", pero en ningún caso "un proceso de negociación". En opinión de Gorrotxategi, resulta "contradictoria" la actitud que tiene el Partido Socialista en el Estado y en Euskadi. "En Madrid, presentan al PP como enemigo, y aquí facilitan un gobierno de derechas donde los votos populares son imprescindibles", ha manifestado sin citarlo sobre lo que ocurre en la Diputación de Gipuzkoa —PNV y PSE-EE necesitan el apoyo del PP para alcanzar la mayoría absoluta frente a la fuerza más votada, es decir, EH Bildu—.

Cuestionada sobre los contactos con la coalición soberanista en Vitoria-Gasteiz o Gipuzkoa, la dirigente morada ha ratificado que votarán a favor "en todos los sitios" donde sean "imprescindibles para formar gobiernos transformadores". Gorrotxategi ha descartado, "en principio", que Elkarrekin Podemos entre en dichos gobiernos, aunque ha añadido que analizarán las opciones "ayuntamiento a ayuntamiento". "Si vemos que aportamos para un proyecto en concreto, entraremos", ha señalado.

Por último, ha manifestado que presentarán enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Educación. Según Gorrotxategi, "las cosas no han cambiado, el proyecto no responde a las necesidades y a los retos de la educación", y ha recordado que su grupo firmó el pacto educativo junto con PNV, PSE-EE y EH Bildu y que los principios recogidos en el mismo no se han trasladado al texto formal. Entre otros, ha citado que la ley no trae el fin de la concertación universal ni una ampliación de la red pública.