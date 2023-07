Política -

23J

Puigdemont: "Quien crea que con el chantaje político obtendrá algún beneficio se puede ahorrar el esfuerzo"

"Tener la llave es circunstancial. Un día la tienes y al día siguiente, no, y no lo podemos perder nunca de vista. Esto no nos puede hacer caer ni en las prisas ante el miedo de perderla, ni en la sobreactuación delante de un poder que es inevitablemente efímero", ha añadido el expresident.

Puigdemont, en una imagen de archivo Puigdemont, en una imagen de archivo

EITB MEDIA

publicado: 29/07/2023 18:39 (UTC+2)

última actualización: 29/07/2023 18:45 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Puigdemont: "Uste duenak xantaia egitearen truke etekina aterako duela, ahalegina aurreztu dezake"

Carles Puigdemont expresident de la Generalitat ha asegurado hoy que "quien crea que ejerciendo presión o practicando directamente el chantaje político obtendrá algún beneficio táctico, se puede ahorrar el esfuerzo". Así se ha referido en un mensaje difundido en Twitter al clima generado en el panorama político español tras conocerse los resultados del 23J, y con mensajes que parecen dirigidos al PSOE y ERC. "Tener la llave es circunstancial. Un día la tienes y al día siguiente, no, y no lo podemos perder nunca de vista. Esto no nos puede hacer caer ni en las prisas ante el miedo de perderla, ni en la sobreactuación delante de un poder que es inevitablemente efímero", ha añadido. También se ha referido al conflicto catalán, en el final de su mensaje: "El dedo y la Luna. Esto es el dedo; la Luna es otra cosa. La Luna es un conflicto político muy serio".

