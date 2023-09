Urkullu responde a Otegi: "Convivencia no es esto"

Política -

PRESOS DE ETA

El coordinador de EH Bildu agradeció las palabras del remero de Urdaibai Iñaki Goikoetxea tras ganar la Bandera de La Concha, en las que se acordó de las personas que 'no están', especialmente de su amigo y preso de ETA, Iurgi.

EITB MEDIA

publicado: 12/09/2023 11:30 (UTC+2)

última actualización: 12/09/2023 13:01 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Urkulluk Otegiri erantzun dio: "Bizikidetza ez da hau"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lamentado las palabras del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sobre las declaraciones de un remero de Urdaibai. "Convivencia no es esto" y "la responsabilidad con el pasado no es esto", ha señalado. Tras ganar la Bandera de La Concha el remero se acordó de los presos de ETA, especialmente de su amigo Iurgi Garitagoitia, preso de ETA que cumple una condena de 44 años de cárcel por el asesinato del empresario Inaxio Uria.

"Lamentablemente algunos tienen un largo camino por recorrer", ha señalado el lehendakari a través de las redes sociales un día después de que representantes de varios partidos políticos y de colectivos de víctimas del terrorismo criticaran a Otegi por sus palabras.

El pasado domingo Urdaibai ganó la Bandera de La Concha 2023 y tras el triunfo final, el remero de Urdaibai, Iñaki Goikoetxea, en declaraciones a ETB al terminar la regata se acordó de las "personas que no están" y en especial de su amigo y preso de ETA Iurgi y deseó que el próximo año "estén en casa".

Se refería a Iurgi Garitagoitia, a quien la Audiencia Nacional condenó a 44 años de cárcel por el asesinato del empresario Inaxio Uria.

Otegi reposteó este vídeo en la red social X (antigua Twitter) y escribió un mensaje en el que aseguraba que siempre se emociona con este remero y le agradeció que "siempre recuerde a los presos políticos".

Urkullu se ha sumado a las críticas y ha escrito: "Convivencia no es esto. Responsabilidad con el pasado no es esta". Recuerda además el lehendakari que en el "reducido colectivo de remeros y remeras presentes en La Concha el pasado domingo había dos personas huérfanas porque ETA asesinó a su padre".

Se refiere Urkullu a Arkaitz Díaz, patrón de la Donostiarra, que es hijo de Ramón Díaz, cocinero de la Comandancia de Marina de San Sebastián asesinado por ETA en 2001, y a Naroa Leonet, hija de Josu Leonet, trabajador de la empresa Electra asesinado también ese año.

En su mensaje, el lehendakari también expresa su recuerdo para Inaxio Uria y manda su apoyo a familiares y amigos y a todas las víctimas de la violencia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha considerado que las declaraciones de Otegi están "fuera de lugar" y ha asegurado que comprende que "causen indignación en muchas personas".

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Metxe Aizpurua, por su parte, cree que la polémica generada es "estéril". En una entrevista concedida a ETB1, la representante de la coalición soberanista ha insistido en que "no creo que debamos entrar en polémicas estériles, y no voy a entrar, porque esto que se ha creado no es más que eso".