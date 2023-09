Será noticia: Pleno de política general, indultos del "procés" y euskera en el Congreso

Política -

14/09/2023

última actualización: 14/09/2023 08:01 (UTC+2)

Estos son los temas que acapararán los principales titulares de este jueves, 14 de septiembre:

- Pleno de política general: El Parlamento Vasco acogerá el último debate de política general de la legislatura que comenzará a las 09:30 horas con la intervención del lehendakari Iñigo Urkullu. eitb.eus ofrecerá el pleno integramente en directo. Aprovechará su intervención para reafirmar su apuesta por un autogobierno "más cercano y amplio", que permita "una mayor gobernanza" y que "facilite la proyección internacional de Euskadi".

- Indultos del "procés": El Tribunal Supremo (TS) se reunirá para estudiar los recursos presentados contra los indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió en 2021 a los condenados por el "procés". En esta primera deliberación se centrará únicamente en las impugnaciones de Vox y Ciudadanos contra el perdón al ex presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y al ex secretario general de Junts y ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.

- Euskera en el Congreso: La Mesa del Congreso ha acordado con los votos de la mayoría progresista que las lenguas cooficiales —euskera, catalán y gallego— puedan utilizarse desde el pleno del próximo martes, 19 de septiembre, en el que se debatirá precisamente la proposición que reforma el reglamento para su implantación definitiva.