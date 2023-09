Ortuzar cree que Sánchez debe de centrarse en la legislatura y no en la investidura, para garantizar apoyos

Política -

Entrevista en Radio Euskadi

"La investidura la quiere para llegar a la Moncloa, ¿pero para qué quiere la legislatura?", se ha preguntado. "Sentémonos a dialogar, que hasta que eso no se produzca, el PNV se guarda su decisión", ha añadido.

El presidente el PNV, Andoni Ortuzar, ha sido entrevistado este lunes en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, donde ha analizado la actual situación política y ha opinado sobre posibles apoyos de cara a la investidura. Tras admitir que "estamos viviendo una realidad muy incierta", ha señalado que tanto el PSOE como Sánchez solo quieren hablar de la investidura. "Sería un balance pobre en un proceso de diálogo que nos conformemos con que Sánchez sea elegido para que no nos venga un gobierno de derecha y ultraderecha. "La investidura la quiere para llegar a la Moncloa, pero para qué quiere la legislatura", se ha preguntado.

En ese sentido, ha considerado que los socialistas "piensan que el tiempo corre a su favor, porque tendremos miedo al abismo, votaremos que sí y después hablaremos de la legislatura", pero "el planteamiento tiene que ser el contrario". "Si no lo hacen en ese orden, lo normal es que no tengan garantizado nuestro apoyo", ha apostillado.

En cuanto a las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo año y sobre posibles candidatos, se ha limitado a decir que ve que Urkullu tiene fuerza para seguir. "A finales de octubre deberíamos de empezar a articular la hoja de ruta", ha dicho.

No obstante, ha adelantado que en su caso, "desde un punto de vista personal", un cuarto mandato como presidente del PNV sería excesivo. "Es bueno que haya gente con nuevas ideas, que sepa adecuarse mejor que yo. Aún así, será la gente la que decida, yo siempre he sido muy disciplinado y he hecho lo que me ha dicho el partido", ha concluido.