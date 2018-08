Política

Copago farmacéutico

PNV denuncia el 'fracaso' del lehendakari por la aplicación del copago

Redacción

28/07/2012

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ve "con preocupación" el mes de agosto para el Estado español y ha reclamado a Europa que pase de las palabras "a hechos urgentes".

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu , ha acusado al lehendakari, Patxi López, de fracasar "totalmente" en la defensa del autogobierno vasco tras el anuncio por parte del Ejecutivo autónomo de que aplicará el copago farmacéutico después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido su decreto sanitario.

En este contexto, ha subrayado que el lehendakari ha presentado recursos de inconstitucionalidad a determinados ajustes, "pero no ha tenido medidas pro activas, y ha estado a la espera de que resuelva el Tribunal Constitucional", ha añadido. En su opinión, se trata de "un ejercicio de improvisación absoluta".

El presidente del EBB ha pedido que el Ejecutivo autónomo hable "con claridad y transparencia" a la sociedad vasca porque, "a pesar de que decir la verdad sea duro, lo importante es ser sincero e intentar generar ilusión frente a las dificultades" en esta crisis.

'Hechos urgentes'

En una entrevista concedida a Europa Press, Urkullu ha destacado que ve "con emergencia y preocupación" el mes de agosto para el Estado español y ha reclamado a Europa que pase de las palabras "a hechos urgentes". Frente a esta situación, ha indicado que el Gobierno Vasco está "en una parálisis y una dejación absoluta, pensando en cuál es la mejor posición para unas elecciones autonómicas".

También ha considerado que la situación de Euskadi es "de extrema gravedad" y ha advertido de que los vascos no merecen "el agotamiento de la legislatura por agonía". Además, ha propuesto "la resistencia democrática" a hacer "sacrificios iguales para todo el Estado" cuando en Euskadi se ha gestionado "de otra manera".

Recortes

Ante los recortes del PP, Urkullu ha manifestado que su partido y la Diputación de Bizkaia, "como máximo exponente institucional de responsabilidad de Gobierno en manos del PNV, se resistirá democráticamente, y buscará todos los recovecos posibles para no tener que cumplir" los recortes. No obstante, no ha descartado que, finalmente, "por imposición", la institución foral se vea "obligada", sin "más remedio", a su cumplimiento.