La Comisión de Valoración de violencia de motivación política propone el reconocimiento de otras 66 víctimas

Política -

Tercer informe anual

Entre ellas, 49 son víctimas de malos tratos o tortura en dependencias policiales y siete casos son muertes a consecuencia de disparos de bala por parte de la Policía o grupos de extrema derecha. Entre las víctimas reconocidas también se encuentra Joxi Zabala.

EITB Media

publicado: 26/10/2023 11:32 (UTC+2)

última actualización: 26/10/2023 14:09 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Polizia gehiegikerien balorazio batzordeak beste 66 biktima aitortzeko eta erreparatzeko proposatu du

La Comisión de Valoración creada por la Ley 12/2016, conocida como Ley de abusos policiales, ha publicado este jueves su tercer informe anual que propone 66 expedientes para su reconocimiento y reparación, entre las que se encuentra Joxi Zabala, asesinado por los GAL en 1983.

Entre julio de 2022 y junio de 2023, dicha comisión ha resuelto 131 expedientes, de los cuales, 66 han sido resoluciones de reconocimiento, 64 de inadmisión/desestimación por haber presentado la solicitud fuera del plazo legalmente establecido, y, por último, se ha producido un único desistimiento.

De las 66 víctimas reconocidas en esta ocasión, 49 son víctimas de malos tratos o tortura en dependencias policiales, siete casos son muertes a consecuencia de disparos de bala por parte de la Policía o grupos de extrema derecha; otra persona falleció como consecuencia de golpes por un grupo de extrema derecha, tras ser violada; cuatro personas resultaron heridas de bala y otra persona fue herida por pelota de goma; hay otras tres personas heridas graves como consecuencia de patadas u otro tipo de golpes, y una persona asesinada tras ser secuestrada, desaparecida forzadamente y torturada.

El próximo lunes se presentará este último informe anual en comisión parlamentaria, que será aprobado, y el 31 de octubre tendrá lugar el acto de reconocimiento a estas víctimas.

Pili Zabala confirma a ETB que su hermano está a punto de ser reconocido como víctima de vulneración de DDHH Pili Zabala confirma a ETB que su hermano está a punto de ser reconocido como víctima de vulneración de DDHH 1:09

Por otro lado, la Comisión explica en este informe que ha recabado "sobrecogida" el testimonio de la madre, hermanas y hermanos de José Ignacio, Joxi, Zabala, "un episodio terrible" de secuestro, desaparición forzada, torturas y asesinato. Así, "por su notoriedad pública", ha prescindido en este caso del recurso generalmente utilizado de eliminar la referencia a la identidad de la víctima.

También han aclarado que la Comisión no se ha pronunciado hasta la fecha sobre el caso de Josean Lasa porque sus familiares no presentaron la solicitud de reconocimiento dentro del plazo establecido en la presente Ley (que finalizó en diciembre de 2021). Pasado el plazo, no obstante, les consta que se ha presentado una solicitud en este sentido, por ello entienden que debería producirse una reapertura de plazos, para que "en una actitud pro-víctimas atendamos de forma cabal a estas personas".

La Comisión de Valoración creada a partir de la ley de reconocimiento a víctimas de motivación política reconoció el pasado año a otras 46 víctimas de vulneraciones de derechos humanos, y otras 35 en su primer informe.