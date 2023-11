Las bases de EH Bildu decidirán hoy si apoyan o no la propuesta de Ley de Educación

Política -

Ley de educación

La dirección política de EH Bildu ha propuesto a sus bases que se vote de manera negativa, a lo que Eneko Andueza ha respondido que "es una de las mejores noticias que podemos tener, porque de esa manera la ley va a estar centrada en lo que tiene que estar y no en las obsesiones independentistas".

publicado: 28/11/2023 09:08 (UTC+1)

última actualización: 28/11/2023 09:31 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: EH Bilduk gaur erabakiko du Hezkuntza Legearen alde ala kontra egingo duen

Para las 19:00 horas de hoy, martes, EH Bildu habrá decidido si votar a favor o en contra del proyecto de la Ley de Educación. A esa hora se termina el plazo para votar, pero la dirección política de EH Bildu ya adelantaba ayer que había propuesto a sus bases, tal y como anunció el viernes pasado que haría, que se vote de manera negativa a la propuesta de ley que avalan los dos partidos que dirigen el Gobierno Vasco.

En una nota de prensa, EH Bildu ha explicado que entiende que durante el trámite de la ley se han abandonado los principios básicos acordados por una amplia mayoría parlamentaria en el Pacto Educativo.

EH Bildu ha denunciado que el PNV ha aceptado "la línea roja del PSE-EE" incluyendo los modelos lingüísticos en el texto, "abriendo la puerta a la degradación del aprendizaje del euskera", y que a cambio el PSE-EE ha aprobado "la concertación universal y la financiación de toda la escuela concertada, sin ningún tipo de límite y control".

Ante la propuesta que las bases de la coalición abertzale han hecho en las últimas horas, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha destacado que "es una de las mejores noticias que podemos tener que EH Bildu vote en contra, porque de esa manera la ley va a estar centrada en lo que tiene que estar y no en las obsesiones independentistas".

Por su parte, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, decía hace unos días que no entiende como "un matiz en una exposición de motivos no puede ser impedimento para que la ley salga adelante". "Tengo sensación de esperanza, de que tiene que ser posible, por responsabilidad. Un matiz en una frase, en una exposición de motivos, no puede ser un problema para que llevemos adelante una ley de 101 artículos que estará vigente en los próximos 30 años", señalaba.

El PNV considera que han actuado con "generosidad" en la ponencia de Educación del Parlamento Vasco. "Es una muy buena ley lo que queda después del trabajo de la ponencia", ha destacado la formación jeltzale. "El objetivo siempre ha sido mejorar la ley en la medida de lo posible y llegar a acuerdos", ha explicado el PNV en las últimas horas en un escueto comunicado.