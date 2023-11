Ley de Educación: un camino lleno de luces y sombras que partió de un acuerdo histórico

Política -

Ley de Educación

La elaboración de la Ley de Educación comenzó con un respaldo general. Sin embargo, las diferencias surgidas durante el camino han hecho que EH Bildu y Elkarrekin Podemos se descuelguen del acuerdo. Hoy se discutirán las últimas correcciones y la ley seguirá adelante con el respaldo de PNV-PSE.

I. R. | EITB MEDIA

publicado: 21/11/2023 05:00 (UTC+1)

última actualización: 20/11/2023 22:10 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Hezkuntza Legea: akordio historiko batetik abiatutako bide malkartsua

Tras un extenso proceso de tramitación marcado por encuentros y desencuentros, la nueva Ley de Educación vasca se encamina hacia su fase final. Este martes, el grupo de trabajo de Educación se reunirá en el Parlamento Vasco con el objetivo de llegar a un consenso y cerrar el texto definitivo de la ley. Sin embargo, el panorama se presenta desafiante, ya que EH Bildu anunció ayer, a través de su coordinador general Arnaldo Otegi, que votará en contra. Con la oposición de este partido, la aprobación de la ley dependerá exclusivamente de los votos favorables del PNV y su socio PSE-EE.

Entre las discrepancias destaca la referente a los modelos lingüísticos. PNV y PSE-EE alcanzaron un acuerdo de última hora para la introducción de los modelos lingüísticos en la futura Ley de Educación, cuestión que ha provocado el rechazo de EH Bildu.

¿Cuál ha sido el recorrido que ha seguido la nueva Ley de Educación?

18 de marzo de 2022: PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU cierran un "histórico" acuerdo sobre la Ley de Educación para poner fin a la segregación, abogar por la laicidad y poner el euskera como eje. PP+Cs y Vox se descolgaron del acuerdo político.

7 de abril de 2022: El Parlamento Vasco aprueba las bases para la futura ley de Educación gracias a los votos favorables de los grupos firmantes del pacto educativo.

15 de junio de 2022: EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU advierten de que determinadas decisiones del Departamento de Educación podrían vulnerar algunos compromisos recogidos en el pacto. Los cuatro partidos firmantes se reúnen para disipar cualquier duda al respecto y restablecer la "confianza" mutua.

14 de septiembre de 2022: El Gobierno Vasco culmina el borrador de la futura Ley de Educación, y se abre el plazo de un mes para que la ciudadanía pueda hacer sus aportaciones. Una vez hecho público el borrador, Elkarrekin Podemos-IU se muestra crítico con el texto y denuncia que "no se están cumpliendo los pactos", en referencia a la defensa de la educación pública. Sindicatos como Steilas y ELA y Euskalgintzaren Kontseilua también muestran su rechazo a la propuesta, denunciando que no se han recogido las aportaciones realizadas.

15 de septiembre de 2022: El grupo parlamentario PP+Cs cree que el anteproyecto de Ley de Educación está "vacío", y denuncia que no aporta soluciones ante el "principal problema: la calidad".

19 de septiembre de 2022: El sindicato Steilas anuncia un curso conflictivo si no se cambia el texto del anteproyecto ya que, a su entender, la futura Ley busca la "supervivencia de los centros educativos privados y no pone el euskera en el centro. Por su parte, Ikastolen Elkartea muestra su decepción con el borrador porque "no da un paso firme hacia el sistema educativo vasco propio".

26 de septiembre de 2022: EH Bildu insiste en que la comunidad educativa debe ser parte activa del debate de la nueva Ley de Educación para emprender la "transición hacia un sistema educativo propio".

10 de octubre de 2022: Kontseilua y siete agentes de la comunidad educativa presentan una propuesta conjunta. Entre otras cosas, apuestan por un modelo lingüístico "generalizado e inclusivo", para que "las nuevas generaciones sean euskaldunes y plurilingües, en el camino de la justicia, la igualdad y la cohesión social".

14 de octubre de 2022: Educación recibe propuestas de 35 agentes sociales para la nueva Ley de Educación.

5 de noviembre de 2022: La plataforma en apoyo de la escuela pública vasca Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea realiza una manifestación en Bilbao en protesta por las "medidas a favor" de la red privada. La plataforma defiende ampliar la red pública, reducir la concertación de escuelas privadas, aumentarles las auditorias y posibilitar su publificación.

17 de noviembre de 2022: El pacto educativo se tambalea tras la oferta del Gobierno Vasco a PP+Cs para concertar las aulas de dos años en los colegios privados. Esa oferta genera desconfianza entre los firmantes, y Elkarrekin Podemos-IU acusa al Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz de "romper el pacto".

30 de noviembre y 13 de diciembre de 2022: ELA, LAB y Steilas, sindicatos mayoritarios en la enseñanza pública, rechazan el anteproyecto de ley y realizan dos jornadas de huelga.

10 de diciembre de 2022: 17 colectivos y creadores ligados a la cultura vasca muestran en Durango (Bizkaia) su preocupación por el contenido del anteproyecto de la ley de Educación, que, según aseguran, la ley no garantiza el conocimiento y la transmisión de la cultura vasca.

10 de abril de 2023: Elkarrekin Podemos-IU denuncia que el Gobierno Vasco "está incumpliendo" el pacto educativo y pese a que están "comprometidos" con el acuerdo, en este momento no se muestran a favor de apoyar la norma.

25 de abril de 2023: El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Educación. El PSE-EE critica que el texto no responde a todos los objetivos marcados, mientras que EH Bildu ve con buenos ojos los cambios en el texto con respecto al primer borrador. Por su parte, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs anuncian enmiendas a la totalidad; la coalición de izquierdas asegura que el proyecto "viene a blindar la concertación universal" y que le "falta compromiso para acabar con la segregación", y los populares denuncian que el proyecto "impone el euskera" y crea una situación de "emergencia nacional".

5 de mayo de 2023: Ikastolen Elkartea cree que el proyecto de Ley es "válido y un gran avance", aunque critican la falta de concreción en el texto.

3 de octubre de 2023: EH Bildu anuncia que presentará 146 enmiendas parciales para "mejorar" el proyecto de Ley.

4 de octubre de 2023: PNV y PSE-EE anuncian una enmienda conjunta para modificar los actuales modelos lingüísticos y que el euskera y el castellano sean lenguas vehiculares. Esta corrección parcial crea malestar en EH Bildu.

19 de octubre de 2023: PNV, EH Bildu y PSE-EE tumban las enmiendas a la totalidad y pasan a debatir las cerca de 300 enmiendas parciales presentadas por todos los grupos. Dentro del debate cogen protagonismo los modelos lingüísticos, y EH Bildu anuncia que no avalará la ley "de cualquier manera".

17 de noviembre de 2023: EH Bildu pide concreciones en torno a los modelos lingüísticos propuestos por el PNV y PSE-EE, y advierte que, si no se otorga "claridad" al texto, el resultado final será una ley "ambigua, llena de indefiniciones y con posibilidad de hacer con ella interpretaciones contrapuestas". Por su parte, el consejero de Educación Jokin Bildarratz advierte que ese es "un debate superado".

20 de noviembre de 2023: El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, asegura que EH Bildu votará en contra de la Ley de Educación, "si no se cambian cosas", en referencia a los modelos lingüísticos. Por su parte, Jokin Bildarratz explica que no consideraría un fracaso personal que la ley fuera aprobada solo por los socios del Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE).