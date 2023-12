Los presupuestos de Euskadi se aprobarán hoy sin enmiendas de la oposición tras rechazarlas todas PNV y PSE-EE

Política -

Cuentas 2024

El pasado jueves se votaron en comisión las enmiendas parciales presentadas tanto por los grupos de la oposición como por los que componen el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. PNV y PSE-EE volvieron a hacer valer su mayoría, rechazaron todas las alegaciones del resto de grupos.

EITB Media

publicado: 22/12/2023 05:00 (UTC+1)

última actualización: 21/12/2023 16:53 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: EAEko aurrekontuak oposizioaren zuzenketarik gabe onartuko dira gaur, EAJk eta PSE-EEk atzera bota ostean

Los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para 2024 se aprobarán este viernes sin incorporar enmiendas de la oposición tras haber decaído en comisión parlamentaria al haber votado en contra de todas ellas los grupos que integran el Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE.

Tres departamentos —Salud, Educación y Trabajo y Empleo— del Gobierno Vasco concitan casi el 65 % del presupuesto total para 2024 (15 025 millones de euros).

El proyecto de cuentas destina 4896 millones de euros a la Salud, donde Osakidetza se lleva casi el 80 %. Educación contará con un presupuesto total de 3672 millones, con subidas previstas para personal de los centros públicos (5,4 %) e inversiones para infraestructuras, que crecen un 31,3 %.

Por su parte, el departamento que dirige la vicelehendakari Idoia Mendia, Trabajo y Empleo, dispondrá de 1177 millones, un 6,1 % más que en 2023, para hacer frente a las prestaciones (641 millones), en las que se incluye la RGI (382 millones), el IMV (180) y la prestación complementaria de vivienda (79) La partida correspondiente a Lanbide es de 1161,7 millones.

Después de haber superado las enmiendas a la totalidad de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP, Vox y Ciudadanos, el dictamen del proyecto legislativo que contiene cuentas del último año de la legislatura quedó listo el 14 de diciembre para su ratificación definitiva en el pleno del Parlamento Vasco que se celebrará hoy, viernes.

Los partidos de la oposición reprocharon al Gobierno Vasco su falta de interés por acordar, la misma queja que trasladaron PNV y PSE-EE hacia el resto de formaciones argumentando la cercanía de las elecciones autonómicas.

Leire Pinedo (EH Bildu) defendieron sus enmiendas y responsabilizaron al Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz de la falta de entendimiento, del mismo modo que lo hizo el popular Carmelo Barrio, quien consideró que "no ha habido ni negociación, ni acercamiento".

José Manuel Gil (Ciudadanos) se centró en tachar los presupuestos de "continuistas" y "poco adecuados" para afrontar los retos actuales, mientras que Elkarrekin Podemos-IU no tomó la palabra y Vox no asistió a la comisión.

Desde los grupos que forman el Gobierno Vasco, Alaitz Zabala (PNV) consideró que la oposición "no cree" en sus propias enmiendas porque no han llamado a PNV y PSE-EE para tratar de negociarlas. Por su parte, el socialista Ekain Rico apuntó que las alegaciones de la oposición "no contienen un programa alternativo" y que no era posible apoyarlas "en un escenario de confrontación" escenificado, a su juicio, con las cinco enmiendas de totalidad.