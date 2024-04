Será noticia: La decisión de Sánchez en el aire, Gernika Combatants for Peace e inicio de campaña en Cataluña

Política -

publicado: 25/04/2024 07:42 (UTC+2)

última actualización: 25/04/2024 08:15 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Sanchezen erabakia, Gernika Combatants for Peace eta kanpaina hasiera Katalunian

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves 25 de abril de 2024:

- La decisión de Pedro Sánchez, en el aire: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha cancelado su agenda hasta el próximo lunes para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez. En una carta enviada a la ciudadanía que ha publicado en la red social X, ha anunciado que el lunes 29 de abril comparecerá ante los medios para dar a conocer su decisión sobre su continuidad al frente del Gobierno.

- Gernika Combatants for Peace: A partir de las 13:00 horas presentan la organización Gernika Combatants for Peace, la organización que este viernes será reconocida con el Premio Gernika por la Paz y la Reconciliación 2024. Se trata de una organización de voluntarios fundada en 2006 y formada por excombatientes israelíes y palestinos que por medios no violentos trabajan juntas para promover la paz.

- Inicio de la campaña electoral en Cataluña: La campaña de las elecciones catalanas del 12 del mayo arranca la próxima medianoche, en una jornada la de este jueves en la que todos los partidos se desplegarán con actos y mítines que no contarán finalmente con la presencia de Pedro Sánchez en apoyo de Salvador Illa (PSC), mientras Carles Puigdemont incrementará su presencia en Argelès-sur-Mer (Cataluña norte).