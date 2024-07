LAB y CC. OO. participarán en el pacto de salud para revertir "las privatizaciones"

Política -

Reunión con el lehendakari

La secretaria general del sindicato abertzale, Garbiñe Aranburu, ha advertido de que un eventual consenso "requiere llegar a acuerdos con la mayoría de trabajadores". Por su parte, CC. OO. ha anunciado que pedirá "soluciones urgentes a corto, medio y largo plazo".

publicado: 22/07/2024 17:10 (UTC+2)

última actualización: 22/07/2024 17:12 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: LABek eta CCOOk osasunaren inguruko itunean parte hartuko dute, "pribatizazioei" amaiera emateko

El lehendakari Imanol Pradales se ha reunido este lunes con los máximos representantes de LAB y CC. OO. en Ajuria Enea, dentro de la ronda de contactos iniciada con los agentes sociales para abordar su propuesta para consensuar un pacto sobre la salud. Tanto la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, como la de CC. OO., Loli García, se han mostrado dispuestas a participar en las negociaciones porque consideran necesario revertir el actual modelo de "las privatizaciones".

Aranburu ha trasladado al lehendakari que el sindicato está dispuesto a participar en el Pacto sanitario, pero ha advertido de que "requiere llegar a acuerdos con la mayoría de trabajadores" y ha defendido la necesidad de "dar un cambio radical" en las políticas con más inversión y con medidas para "revertir la política de privatización y concertación". "No se puede hablar de la necesidad de una sanidad pública fuerte y al mismo tiempo estar privatizando servicios", ha insistido.

La portavoz de LAB ha explicado que han planteado al lehendakari "la necesidad de cambiar las políticas" en cuatro grandes temas. El primero de los temas que han puesto sobre la mesa ha sido "la necesidad de la mejora de los salarios y las condiciones laborales".En este sentido, el sindicato ha pedido "impulsar un salario mínimo de 1600 euros y la necesidad de trabajar para que se haga efectivo el derecho a la negociación colectiva de las empleadas de hogar". También han planteado la necesidad de reforzar los servicios públicos. "Nuestras prioridades son la sanidad, la vivienda y los cuidados", ha explicado.

Aranburu (LAB): ''Le hemos pedido al lehendakari que tiene que impulsar un salario mínimo de 1600 euros'' Aranburu (LAB): ''Le hemos pedido al lehendakari que tiene que impulsar un salario mínimo de 1600 euros'' 1:19

Por último, preguntada sobre si han abordado en la reunión con Pradales las convocatorias de movilizaciones sindicales, Aranburu ha explicado que su sindicato siempre ha defendido que "la movilización no es un objetivo en sí mismo". "Nosotras y nosotros cuando nos movilizamos es cuando vemos que no hay vías de negociación y de diálogo. Y eso no va a cambiar. Eso no quita para que nosotros seamos parte de ese proceso de negociación", ha señalado.

Por su parte, la secretaria general de CC. OO. Euskadi, Loli García, ha expresado la disposición del sindicato a participar en el pacto de salud, porque "es uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía y requiere de soluciones urgentes a corto, medio y largo plazo" con medidas para "reforzar el Servicio Vasco de Salud, no sólo en lo que tiene que ver con su personal, también la planificación estratégica y la gestión del Servicio Vasco de Salud", y ha advertido al lehendakari que "el camino de las privatizaciones, no es un camino que CC.OO. vaya a recorrer".

Según ha manifestado, han manifestado al lehendakari que "el camino de las privatizaciones, no es un camino que CC. OO. vaya a recorrer". "Somos muy críticos y estamos en contra de ese modelo", ha insistido antes de subrayar que el sindicato va a participar con su batería de propuestas.

También ha pedido "una negociación real en el área pública" e "ir a un escenario de desarrollo y extensión de los servicios públicos, como medio de redistribución de la riqueza para el conjunto de la ciudadanía y de garantías de no discriminación". "Necesitamos que las empleadas y los empleados públicos tengan una negociación colectiva real donde puedan mejorar también sus condiciones laborales que a día de hoy no existen en Euskadi", ha defendido. En este sentido, han trasladado al lehendakari la necesidad de "no criminalizar las luchas de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales en relación a la negociación colectiva".

Finalmente, sobre la política lingüística, CC. OO. cree necesario "recuperar los consensos que se dieron en torno al euskera en décadas anteriores". La secretaria general de CCOO Euskadi ha afirmado que "es necesario garantizar los derechos sociolingüísticos del conjunto de la ciudadanía" porque "todo ciudadano o ciudadana de este país tiene derecho a que se le atienda en cualquiera de las dos lenguas oficiales". "Apostamos por facilitar puentes y no crear muros que son difíciles de atravesar. Creemos que hay que flexibilizar el modelo de los perfiles lingüísticos", ha planteado.