Política

'Rodea el Congreso'

Rajoy: 'La inmensa mayoría de los españoles no se manifiesta'

Redacción

26/09/2012

El presidente de España ha lanzado un mensaje de reconocimiento a quienes a pesar de la crisis económica y las medidas de recorte del Ejecutivo no se manifiestan.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lanzado este miércoles un reconocimiento para "la mayoría de los españoles que no se manifiestan" a pesar de la crisis económica y las medidas de recorte del Ejecutivo, un mensaje que ha lanzado tras las concentraciones del 25-S y 26-S para rodear el Congreso.

"Permítanme que haga aquí en Nueva York un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta, que no sale en las portadas de la prensa y que no abre los telediarios", ha dicho Rajoy en una conferencia en el Consejo de las Américas.

"Son la inmensa mayoría de los 47 millones de personas que viven en España (...) Esa inmensa mayoría de españoles está trabajando, el que puede, y dando lo mejor de sí", ha añadido. "Si la gente está a la altura todos debemos estar a la altura del comportamiento de la sociedad española y no estropear con intereses de vuelo corto la grandeza del comportamiento de nuestros compatriotas", ha afirmado.

"Las actuales circunstancias difíciles no nos distraen de nuestra responsabilidades. Superaremos esta crisis como hemos superado otras en el pasado", ha precisado Rajoy.