Sumar dice que no conocía las denuncias, pero cada vez más voces reclaman asumir responsabilidades

Es evidente que este caso provoca una herida profunda en la formación, que tiene el feminismo por bandera. Todo ello en un momento en el que el partido atraviesa una situación muy complicada pese a su corta vida.

Agencias | EITB Media

publicado: 25/10/2024 16:56 (UTC+2)

última actualización: 25/10/2024 17:38 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Sumarrek esan du ez zituela salaketak ezagutzen, baina gero eta ahots gehiagok eskatzen dituzte erantzukizunak

Sumar ha reafirmado que no tenía constancias de acusaciones por acoso sobre su exportavoz parlamentario Íñigo Errejón hasta esta semana, pero otras voces de la izquierda apuntan que ya había denuncias que circulaban desde hace tiempo sobre su presunto comportamiento machista y piden a la formación asumir algún tipo de responsabilidad política.

La secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, ha asegurado que desde que se incorporó al proyecto en la campaña de las elecciones del 23J no tenía constancia de denuncias contra el exdiputado, dado que en ese caso no hubiera ido en las listas de la candidatura y que cualquier denuncia interna se habría sustanciado. No obstante, ha hecho autocrítica al enfatizar que, aunque no tuvieron constancia de denuncias anteriores, "tendrían que haberlo sabido".

Es evidente que este caso provoca una herida profunda en la formación, que tiene el feminismo por bandera. Todo ello en un momento en el que el partido atraviesa una situación muy complicada pese a su corta vida, ya que se creó poco antes de las elecciones generales de 2023 y se fundó oficialmente el pasado mes de marzo.

La formación de Yolanda Díaz acaba de obtener en el último CIS su mínimo histórico de apoyos (un 6,3 %) y está en pleno proceso de reestructuración tras la renuncia de la vicepresidenta segunda del Gobierno como líder de Sumar por los malos resultados de las elecciones europeas.

Sumar tiene prevista la celebración de una asamblea a mediados de diciembre para definir su liderazgo, ahora en manos de una dirección colegiada de cuatro miembros, y concretar su papel en un panorama político con la izquierda muy fragmentada y tensiones continuas con Podemos.

Tras la dimisión de Errejón, que era el encargado de coordinar el documento político de Sumar en esta asamblea, queda pendiente también la elección de un nuevo portavoz del grupo parlamentario del Congreso, del que forman parte otras formaciones como IU, Compromís o los comunes.

En general, estas formaciones aliadas de Sumar en el Congreso prefieren guardar silencio y dejar tiempo para que la formación de Yolanda Díaz digiera este asunto, aunque en privado reconocen el daño que el caso de Errejón provoca en todo el espacio.

La exintegrante de la Ejecutiva de Sumar, María Eugenia Rodríguez Palop, que dejó su puesto este verano, ha dicho que se sabían de otros anónimos previos en junio de 2023 y que es probable que se haya llegado tarde. "No se prestó la atención que se le debía haber prestado", ha reconocido.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado "responsabilidades de quien no hizo nada, si tuvo algún conocimiento o indicio" ante las denuncias sobre acoso sexual y comportamiento machista del exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón.

El jueves el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, señaló sobre el caso de Errejón que en Madrid ya se hablaba de otra denuncia por una agresión sexista propiciada por el exportavoz parlamentario.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Jesús Montero, ha destacado la "contundencia" con la que ha reaccionado Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo, y se ha mostrado convencida de que esta formación política colaborará con la Justicia "en todo lo que sea requerida".

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reclamado "que se llegue hasta el final y se depuren todas las responsabilidades", al tiempo que ha evitado pedir explicaciones a Sumar. "Si alguien sabía, no sabía... Lo importante es que ya se conoce y que se actúa", ha afirmado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido valentía a Errejón, que "dé la cara" y se enfrente a la justicia y ha dicho que espera que "caiga todo el peso de la ley" sobre él.

Por el contrario, PP y Vox han acusado a Sumar de encubrir las acusaciones de violencia machista. La gestión de Sumar no ha convencido al PP, que ha pedido responsabilidades a Yolanda Díaz y ha exigido que quien haya encubierto estos comportamientos sea apartado de la primera línea. Además, a través de varias voces, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha denunciado la "hipocresía" de la izquierda.

"Si Yolanda Díaz lo sabía y lo tapó debe asumir de forma inmediata responsabilidades", ha afirmado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que a la izquierda se le cae la "pancarta" del feminismo y ha dicho estar sorprendida al pensar que "esto viene desde hace mucho tiempo atrás y que se ha estado ocultando".

Por último, el partido de ultraderecha Vox da por hecho que Díaz tapó las acusaciones. "Pedro Sánchez y sus socios son un peligro para las mujeres. Y su vicepresidenta, una encubridora", ha sostenido Santiago Abascal en X.