Sarkozy sugiere a Reding que acoja a los gitanos en su país

15/09/2010

Por su parte, el ministro de Exteriores de Luxemburgo dice que la comisaria no habla en nombre de su país de origen y acusa al presidente galo de "tener problemas" con los luxemburgueses.

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha sugerido este miércoles a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, que acoja a los inmigrantes gitanos expulsados por Francia en su Luxemburgo natal, después de las duras palabras que la titular de Justicia europea pronunció ayer comparando la política francesa de expulsiones con las prácticas que llevó a cabo Alemania durante la segunda guerra mundial.

Sarkozy ha hecho esta sugerencia durante una reunión con senadores de su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), según ha relatado posteriormente a la prensa uno de los asistentes, Bruno Sido. "Ha dicho que nuestra política era buena y que era escandaloso que Europa se pronuncie de esta manera sobre lo que hace Francia". El presidente francés participa mañana en Bruselas en el Consejo Europeo.

"Dice que no hacía sino aplicar los reglamentos europeos, las leyes francesas y que no había nada absolutamente que reprochar a Francia en la materia, pero si los luxemburgueses quieren acogerles, no hay ningún problema", ha precisado el senador, en referencia a las declaraciones hechas por Sarkozy.

Las supuestas palabras de Sarkozy han provocado ya la reacción de Luxemburgo. Su ministro de Exteriores, Jean Asselborn, ha recalcado que Reding "no habla en nombre de Luxemburgo y no ha recibido instrucciones de Luxemburgo". "Hacer esta amalgama por parte de Nicolas Sarkozy entre la nacionalidad de la comisaria y Luxemburgo es algo malévolo", ha defendido el ministro, en declaraciones a AFP.



Berlusconi

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, considera que Reding debería haber abordado en "privado" con el Gobierno francés sus críticas a las expulsiones de gitanos desde Francia.

Berlusconi afirma que Reding tendría que haber actuado así "antes de expresarse públicamente como lo hizo". "Este problema de los gitanos no es específicamente francés", ha asegurado Berlusconi.



"Patinazo"



Por su parte, el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, ha calificado hoy de "patinazo" las declaraciones de la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, en las que comparó la política de Francia de expulsión de gitanos con la situación de la Segunda Guerra Mundial.

"Como hijo de alguien que luchó por la Francia Libre no puedo permitir a la señora Reding que diga que la Francia actual se parece a la de Vichy, no se puede hablar de Segunda Guerra Mundial", ha asegurado Lellouche a la emisora RTL.

Reding se ha mostrado muy crítica con la política gala de expulsión de gitanos y anunció que la llevará ante la Corte de Justicia de la Unión Europea. "Pensaba que en Europa no volvería a ser testigo de este tipo de situaciones después de la Segunda Guerra Mundial", afirmó la comisaria.

"Quiero creer que su pasión ha superado su pensamiento", ha respondido el secretario de Estado.

Lellouche fue muy duro con Reding, a quien ha reprochado esta comparación: "Un billete de avión para un país de origen de la UE no es un tren de la muerte, no son las cámaras de gas"."Ese patinazo al que ha puesto voz no es conveniente", ha agregado Lellouche.

El secretario de Estado cree que la Comisión Europea tiene derecho a recordar a cada país cuáles son sus obligaciones pero "no puede erigirse en censora de los Estados".

"No es así como se habla a un gran país como Francia, madre de los derechos humanos, país fundador de la Unión. No somos el mal alumno de la clase al que la maestra castiga, ni el delincuente ante el fiscal", ha indicado.

Lellouche, sin embargo, ha reconocido que la circular del Ministerio del Interior en la que se apelaba a desmantelar los campamentos ilegales, en particular los de los gitanos, "no debió ser redactada así", pero le ha restado importancia.