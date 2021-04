25/04/2021 12:13 Sociedad CORONAVIRUS Zubia: "El sistema sanitario se tambalea, sobre todo, por los datos de Gipuzkoa" EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA Cree que estamos en lo peor y que a partir de la semana que viene comenzarán a bajar los contagios. De todos modos, la situación en las UCIs no se tranquilizará hasta principios de junio. Escuchar la página Escuchar la página

"Estamos en la peor situación desde el inicio de la pandemia en Gipuzkoa" manifestó la semana pasada Félix Zubia, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Donostia en el programa Osasun Etxea de Euskadi Irratia. Zubia explicó que cada vez tenían más pacientes críticos y que tuvieron que abrir un segundo bloque en su unidad para atenderlos. Hoy, una semana después, ha contado que han tenido que habilitar una tercera unidad y a la vista de que no era suficiente, han tenido que derivar paciente UCI de algunas comarcas gipuzkoanas a hospitales de Álava y Bizkaia, a los que ha dado las gracias por su esfuerzo.

"Todo el sistema sanitario se tambalea, sobre todo, por los datos de Gipuzkoa" ha reflexionado Zubia a la vez que ha recordado que mientras en Navarra los nuevos casos de infección por coronavirus han empezado a descender, en Álava se "mantienen prácticamente igual" y en Bizkaia y Gipuzkoa están experimentando un ascenso. Ante esta situación ha realizado la siguiente radiografía de la UCI del Hospital Donostia: "Con respecto a los niveles básicos, la ocupación es del 190 %".

Sobre la repercusión que esto tendrá, Zubia lo tiene claro: "En verano pasado, antes de la desescalada, se realizó un plan que consta de cinco fases y estamos en la cuarta. Necesitamos camas, y sobre todo, necesitamos trabajadores, ¿y de dónde saldrán esos trabajadores? De los quirófanos. Por ello, muchas operaciones se anularán o se atrasarán. Las que no sean urgentes, claro".

De todos modos, también vislumbra algún rayo de luz entre la oscuridad: "Creo que aguantaremos, hemos vivido o estamos viviendo los peores días en cuanto a contagios, pero luego vendrá una estabilización y creo que a partir de la semana que viene comenzarán a descender los contagios. A nosotros todavía nos quedarán unos 7-10 días de subidas en los ingresos UCI, porque los que se hayan contagiado ahora comenzarán a empeorar en 7-10 días; después, los pacientes permanecen una media de 21 días en las unidades de cuidados intensivos, aunque algunos llegan hasta los 100 días. Por ello, todavía pasaremos un mes y medio muy malo, sobre todo en Gipuzkoa".

El jefe de servicio de la UCI del Hospital Donostia no cree que la situación se calme en su unidad hasta principios de junio y en ese todavía largo camino ha vuelto a pedir ayuda a los ciudadanos y los responsables políticos: "Siempre, también sin pandemia, he defendido un sistema sanitario más fuerte, pero no podemos estar mirando a la punta de la pirámide -en referencia a las UCIs- si no a la base, hay que cortar la transmisión, la clave está en las Administraciones, la Ley y los ciudadanos, y ahí se ha fallado".

Sobre la vacunación, las reinfecciones, la duración de la inmunidad...

Como todas las semanas, también se ha dedicado a resolver las dudas de los oyentes tanto sobre la vacunación como la inmunidad. Así, citando una investigación de Dinamarca ha explicado que solo un 1% de los que han pasado la covid-19 se reinfecta (entres los menores de 65 años casi nadie) y ha añadido que la inmunidad que produce la vacunación es enorme: "En el Reino Unido elimina casi al 100 % la posibilidad de desarrollar la enfermedad en su versión más grave y el 70 % no tiene absolutamente ningún síntoma".

En esta línea, ha aclarado que aún no hay certezas de cuánto dura la inmunidad, ni en el caso de la generada por las infecciones naturales así como en el de la inmunización por la vacuna, pero sí que se ha visto que la inmunidad natural dura menos. Eso sí, no se sabe cuánto dura exactamente ni cuál va a ser la pauta de vacunación en el futuro: cada año, cada dos etc.

Ha aprovechado para recordar que los que ya han pasado la enfermedad deben vacunarse a los 6 meses, solo con una dosis los menores de 65 años y con dos dosis los mayores.