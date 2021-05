09/05/2021 11:09 Sociedad CORONAVIRUS Zubia: "Han tenido 14 meses para hacer una ley propia y no han hecho nada" EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA El jefe de la UCI del Hospital Donostia ha mostrado su malestar por la situación post estado de alarma. Ha augurado más contagios y muertes y ha dicho que "las cosas no se podían haber hecho peor". Escuchar la página Escuchar la página

El responsable de la UCI del Hospital Donostia, Félix Zubia, ha expresado hoy su preocupación, tristeza y enfado por la situación derivada tras el decaimiento del estado de alarma, en el programa Osasun Etxea de Euskadi Irratia. El médico de cuidados intensivos ha subrayado que la situación actual en esta fase de la pandemia es muy mala y ha denunciado que las autoridades no han hecho bien su trabajo, "han tenido 14 meses para hacer una ley propia y no han hecho nada".

Ha recordado que cuando el Gobierno español decretó el estado de alarma explicó que se suspendería cuando las condiciones técnicas fueran "adecuadas", cuando la incidencia acumulada por 100.000 habitantes a 14 días fuese de unos 50-60, por ejemplo, pero este 9 de mayo España tiene una tasa de incidencia de 198, la CAV de 447 y Navarra de 296. "Estoy profundamente decepcionado y dolido, las cosas no se podían hacer peor", ha dicho. De hecho, la radiografía de este momento en la red asistencial vasca es la siguiente: "Tenemos unos 60 ingresos al día, unas 200 personas en la UCI, mueren 6 personas al día y en Osakidetza, por ejemplo, sólo se realizan intervenciones urgentes, el resto se ha suspendido".

El jefe de la UCI del Hospital Donostia tiene claro que el fin el estado de alarma va a empeorar la situación y se ha preguntado "¿quién se va a hacer responsable de ello?". Las autoridades "han tenido 14 meses para elaborar una ley propia y no han hecho nada" ha dicho, y ha advertido de las consecuencias: "Esto traerá consecuencias, se producirán contagios que no deberían haberse producido, hospitalizaciones que no deberían haberse producido y muertes que no deberían haberse producido". Y no solo eso, ha puesto de relieve el daño que la crisis sanitaria de la covid-19 ha supuesto en el tratamiento del resto de enfermedades, "¿no es también un derecho fundamental poder atenderlas?".

Zubia cree que toda la responsabilidad ha recaído en los hombros de la ciudadanía y no confía tras lo visto hasta ahora: "Nos hemos quedado sin amparo legal y nos hemos quedamos solos. Los que hasta ahora han estado cumpliendo correctamente las medidas lo van a seguir haciendo y se lo quiero agradecer, profundamente, pero también hay quienes no las cumplen".

Así, ha insistido en que "lo que nos queda es seguir protegiéndonos a nosotros mismos", sobre todo sabiendo lo fácilmente que se amplían las cadenas de transmisión: "Si me pongo en riesgo, pongo en riesgo también a la gente de mi entorno". Por ello, ha pedido de nuevo que se eviten las aglomeraciones y que no se celebren reuniones en los interiores.

Sobre los sanitarios, ha realizado esta descorazonadora foto: "Estamos reventados. En Pandemia hemos atendido a más de 600 personas con covid-19 en nuestra unidad, solo en abril a más de 130, y no se traen a la UCI pacientes que sabemos que no van a superar una estancia así. Estamos agotados y ¿todo el peso va a volver a nosotros? Cuando nos dejan desamparados y sabemos qué es lo que viene, a mí ya sólo me causa enfado" ha reflexionado.

Para finalizar, ha vuelto a hacer incapie en la importancia de mantener las medidas de autocuidado y se ha agarrado a la vacunación como hilo de esperanza: "Si en 6-8 semanas se mantiene este ritmo de vacunación, estaremos en otra situación. Mantengamos las medidas ahora".