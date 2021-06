09/06/2021 17:26 Sociedad Basauri Ekain Perrino, víctima de la agresión homófoba: "No hay que dejar de luchar nunca" eitb media El joven de 23 años ha relatado que estando inconsciente siguieron pegándole, y que aunque al final "se ha quedado en un susto", podían haberlo "matado". Escuchar la página Escuchar la página

Ekain Perrino, la víctima de la agresión homófoba del pasado domingo en Basauri (Bizkaia), ha declarado que sucesos como el que padeció "demuestran que no hay que dejar de luchar nunca".

El joven de 23 años fue apaleado de madrugada por unos 13 jóvenes (9 supuestos autores están siendo investigados) al grito de "maricón de mierda".

Perrino ha explicado que los agresores comenzaron a decirle "que daba asco, que era un maricón de mierda, y que me fuera de allí porque les daba asco".

El joven se negó a moverse del sitio, y fue cuando comenzó la agresión. Lo tiraron por las escaleras, e "inconsciente siguieron golpeándome, me dieron una patada que sonó en todas las gradas". Por suerte, ha reconocido que "se ha quedado en un susto", pero que podían haberlo "matado".

"Cosas como estas demuestran que no es una tontería (las reivindicaciones del colectivo LGTBI+), que no hay que dejar de luchar nunca, y que no vamos a parar", ha concluido.

Perrino ha denunciado lo ocurrido y ha pedido colaboración a los testigos para favorecer la investigación. La Ertzaintza y la Policía Municipal han identificado a 9 jóvenes de entre 18 y 27 años como presuntos autores de la agresión.

El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha condenado la agresión: "Nos encontraremos probablemente con un delito de lesiones con agravante de odio".

VÍDEO: Entrevista a Ekain Perrino en el programa QMEC de ETB2