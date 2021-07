05/07/2021 12:21 Sociedad coronavirus Navarra llama a las personas migrantes a vacunarse, tengan la tarjeta sanitaria o no o.p. | eib media El Gobierno Foral inicia una campaña para llamar a vacunarse a la población migrante, esté regularizada o no, tenga la tarjeta sanitaria o no. Ha publicado carteles con instrucciones en 8 idiomas. Escuchar la página Escuchar la página

El Gobierno de Navarra ha hecho un llamamiento a las personas migrantes a pedir cita para la vacunación contra la covid-19 estén o no regularizadas, tengan o no tarjeta sanitaria, porque "no podemos permitirnos que la situación administrativa interfiera en un derecho humano, como es el derecho a la salud, y además en la salud pública colectiva".

Lo ha subrayado el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, en la presentación de una campaña en la que colaboran personas de los colectivos migrantes que en sus propios idiomas se unen al mensaje en favor de la vacunación.

Las personas interesadas, tengan o no Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) están, por lo tanto, llamadas a acudir al centro de salud más próximo para pedir cita: "No hay que estar regularizados, eso no es un problema para acceder a la vacunación", ha dicho el consejero Santos tras insistir que "esa es la clave de la campaña", que se dirige de forma proactiva a las personas de origen extranjero que no hayan sido llamadas en su franja por no figurar en el sistema de salud.

La campaña incluye una información en la que se detallan los pasos a seguir para poder recibir la vacuna, y que se recoge en carteles traducidos a 8 idiomas extranjeros: árabe, búlgaro, chino, francés, inglés, portugués, rumano y ruso, además de en castellano.

El consejero ha insistido en el compromiso del Gobierno de que la vacunación en Navarra llegue "a todas las personas, con independencia de su situación administrativa en lo sanitario", y ha subrayado que comunicar esta campaña de vacunación de manera específica y en diferentes idiomas responde al objetivo de su departamento de "que la falta de acceso a la información no sea una dificultad añadida para nadie".

Los carteles preparados específicamente para la población nacida en el extranjero resumen los pasos que estas personas deben seguir para poder ser tenidas en cuenta y localizadas, cuando les corresponda ser vacunadas dentro de la Estrategia de Vacunación de Navarra.

Dado que, en ocasiones, estas personas cambian de teléfono con cierta frecuencia, la primera de las instrucciones es actualizar los datos de contacto en el centro de salud más cercano, si fuera necesario. En los centros de salud se recibirá también a las personas que no dispongan de tarjeta sanitaria, pudiendo realizarse el trámite oportuno para ser incluidas en la Estrategia de Vacunación.

Una vez actualizados los datos y obtenida la tarjeta sanitaria, se podrá llamar a tres teléfonos (uno para el área de Pamplona, otro para el área de Estella y otro para la de Tudela), donde se dispondrá de un sistema de atención telefónica en diversos idiomas para facilitar al máximo la comunicación. Será a través de esos números de teléfono como se tramitarán las citas para la vacunación.

Esos números de teléfono son el 948 370 130 para el Área de Pamplona; el 948 370 135 para la de Estella; y el 948 370 140 para el Área de Tudela.

Una vez obtenida la cita para la vacunación, se acudirá normalmente al lugar designado, siendo necesario llevar un documento de identificación en vigor.