02/08/2021 11:36 Sociedad Coronavirus El 90 % o incluso el 95 % de la población debería estar vacunada para lograr la inmunidad de grupo Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA La profesora de Microbiología de la UPV/EHU, Miren Basaras, asegura que alcanzar ese porcentaje no será fácil ya que implicaría que las personas menores de 12 años estuviesen inmunizadas y "actualmente no tenemos vacunas autorizadas para ese grupo". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Varias personas en Bilbao. Foto: EITB Media Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskadi está a punto de alcanzar el deseado porcentaje de población diana vacunada contra la covid-19: un 70 %. No obstante, el hito no es suficiente, según apuntan las últimas investigaciones. La profesora de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la UPV/EHU, Miren Basaras, afirma que ese porcentaje "debería estar más cerca del 90 % e incluso del 95 %".

En declaraciones a ETB, la experta achaca ese nuevo umbral a la "mayor contagiosidad" de las nuevas variantes, que implica necesariamente un mayor número de población vacunada. "Lo que está claro es que la inmunidad de grupo no se va a conseguir con el 70 %", advierte.

Si se sigue a este ritmo de vacunación, el reto podría conseguirse para finales de otoño. No obstante, según Basaras, "para llegar al 90 % de la población inoculada, todas las personas mayores de 12 años deberíamos estar vacunadas, pero no solo eso, también las menores de 12 años, y actualmente no tenemos vacunas autorizadas para ese grupo". Tanto Pfizer como Moderna cuentan con la aprobación del EMA para su uso en adolescentes de entre 12-17 años, pero no por debajo de esa franja de edad.

Así, la doctora subraya que, además de avanzar en la vacunación, sigue siendo clave el cumplimento de las medidas preventivas, uso de mascarilla y evitar aglomeraciones entre otras, para "limitar la transmisión del virus lo más posible, para que no aparezcan nuevas variantes que sean mucho más contagiosas".