100 000 personas, con líderes indígenas a la cabeza, reclaman justicia climática y social en Glasgow

Decenas de miles de personas, 100 000 según los colectivos convocantes del Día Global de la Justicia Climática han marchado este sábado en Glasgow en una manifestación que, con líderes indígenas a la cabeza, ha reclamado justicia climática y social.

"Aquí estamos todos marchando no sólo por nosotros: por los animales, por el mundo vegetal, por todo lo espiritual. Las estrellas acompañan hoy este camino (...). No hay fronteras, no hay religiones, no hay colores. Somos todos una gran familia, la familia humana", ha declarado el mapuche chileno Calfín Lafkenche al inicio de la marcha.

Los organizadores han querido ceder el protagonismo a los "pueblos originarios", como símbolo global del activismo climático. "El indigenismo es el clima. Los pueblos indígenas son la naturaleza, son los espacios, los que protegemos que todo el mundo respire. No hay otra alternativa. Somos naturaleza. Estamos teniendo un pequeño reconocimiento pero falta aún mucho camino por recorrer", ha declarado Lafkenche.

La gran marcha del clima se ha desarrollado este mediodía en las proximidades del recinto donde se celebra la COP26 en un ambiente festivo y familiar con aroma altermundista y mensajes contra el capitalismo, el consumo de carne, la energía nuclear o a favor de los refugiados políticos.

En paralelo, el activismo climático ha convocado este sábado réplicas de la protesta en 200 puntos del mundo, también en Euskal Herria. Por la mañana, se ha realizado un mosaico en Donostia y por la tarde, cientos de personas se han manifestado por las calles de Bilbao bajo el lema 'No hay tiempo. ¡Justicia climática ya!', organizada por el movimiento COP 26 Aldaketaldia, y que ha sido secundada, entre otros, por grupos ecologistas, sindicatos, movimientos juveniles y asociaciones de barrio. En la cita se han podido ver carteles en los que se advertía que "incinerar no es reciclar", así como contra la ampliación de la supersur por su impacto en el valle de Bolintxu.

Ayer, unos 25.000 jóvenes, con la activista sueca Greta Thumberg y la ugandesa Vanessa Nakate a la cabeza -también presentes hoy-, recorrieran las calles de la ciudad escocesa que hace de sede de la cumbre de Naciones Unidas para exigir a los líderes políticos que acaben con el "bla, bla, bla" de la COP26 y aporten soluciones inmediatas a la crisis climática.

El Gobierno Vasco ratifica el contenido de la Declaración de Edimburgo sobre biodiversidad

El Gobierno Vasco, por su parte, ha ratificado este sábado, el contenido de la Declaración de Edimburgo sobre biodiversidad en la que participa desde 2020, al que este año también se ha adherido el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La Declaración insta a un mayor reconocimiento del papel que desempeñan los niveles de gobierno regional y local en el cumplimiento de un nuevo marco global de objetivos en torno a la biodiversidad con el fin de lograr una mayor resiliencia ambiental, social y económica.

Previo al acto participado por más de 200 gobiernos regionales y locales de todo el mundo suscritos a esta Declaración, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en calidad de presidenta de la alianza Regions 4 y de la red Udalsarea, ha mantenido una reunión con Màiri McAllan, ministra de Medioambiente y biodiversidad de Escocia, y Jyoti Mathur-Fillip, directora general para la implementación del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, según ha informado el Ejecutivo.

En dicha reunión, las tres representantes han reflexionado acerca de la necesidad de compaginar desarrollo y biodiversidad, compaginando un crecimiento sostenible y la generación de empleo con garantías ambientales.

Euskadi cuenta con un 23 % de su territorio bajo alguna forma de protección, fundamentalmente bajo el paraguas de la Red Natura 2000, el programa europeo más importante para la protección de espacios naturales de especial interés.

La presidenta de Navarra, María Chivite acude también a Glasgow

Una delegación navarra encabezada por la Presidenta María Chivite ha acudido también a la cumbre del clima "para ratificar su compromiso climático en distintos foros internacionales". "Navarra es una región avanzada en políticas medioambientales que cuenta desde hace tres años con un Plan de Acción por el Clima (la hoja de ruta Klina para la mitigación y el Plan Energético de Navarra 2030) y con un un Plan de Adaptación, Nadapta, que fue el primer LIFE integrado de Europa financiado por la Comisión", ha explicado el Ejecutivo.

La Comunidad foral tendrá voz en dos redes internacionales a las que pertenece. Por una parte, la presidenta participará el lunes 8 de noviembre en dos encuentros de la red Regions 4, donde se presentará la declaración de los gobiernos regionales para la COP 26. Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, Itziar Gómez, intervendrá mañana domingo en la Asamblea General de Under2 Coalition y en un posterior encuentro de esta misma red.