Sociedad

Juicio Anesvad

La defensa de Gamarra niega que se quedara con fondos de la ONG

Redacción

14/03/2012

En sus palabras, ni la fiscal ni la acusación particular han probado que los 7,5 millones de la ONG que supuestamente desvió su patrocinado, hayan ido a parar a su patrimonio personal.

La defensa del expresidente de Anesvad, José Luis Gamarra, ha opinado este miércoles que ni la fiscal ni la acusación particular han probado que los 7,5 millones de la ONG que supuestamente desvió su patrocinado, hayan ido a parar a su patrimonio personal y por lo tanto, ha pedido su absolución.



En la presentación de los informes de las partes en la última jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Bizkaia contra tres ex directivos acusados de desviar a su patrimonio donativos de la ONG, el abogado de Gamarra ha denunciado la campaña para dañar la imagen del que fuera presidente de Anesvad, que "ha dedicado su vida a ayudar a los demás".



A su juicio, la fiscal que le pide 6 años de prisión y la acusación particular que representa a Anesvad como perjudicada y solicita para quien fuera su presidente 8 años de prisión, mantienen su incriminación a Gamarra sobre "conjeturas" ya que carecen de pruebas que evidencien que se apropiara de fondos de la ONG.



Así, ha reconocido que realizó numerosos movimientos bancarios que no se controlaron en la contabilidad de Anesvad pero todas las cantidades distraídas fueron "resarcidas", ha dicho.

Ha sostenido que los miles de euros en metálico que se sacaban a diario de esos fondos eran usados, en parte, para gastos de gremios realizados en negro y sin factura, por obras en la nueva sede de Anesvad y otras veces, se llevaba dinero en maletines hasta la Leprosería de Culión, en una isla de Filipinas "donde no había bancos".