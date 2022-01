04/01/2022 11:24 Sociedad Entrevista Paul Bilbao: "Es perverso decir que un único modelo romperá la paz lingüística" EITB Media El secretario general de Kontseilua considera que el actual sistema priva a miles de niños y niñas de su derecho de conocer su lengua y cree que la propuesta realizada por agentes del euskera, educativos y sindicales arreglara esa "injusticia". Escuchar la página Escuchar la página

"En la Comunidad Autónoma Vasca se ha abierto una ocasión inmejorable para que las nuevas generaciones sean euskaldunes plurilingües, tanto en capacidades como en uso", ha destacado el secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao. Bilbao, quien ha calificado de "histórica" la propuesta realizada recientemente por la iniciativa "Batuz Aldatuz", ha animado a los grupos del Parlamento Vasco a seguir el camino del entendimiento logrado por agentes del euskera, educativos y sindicales y conseguir un acuerdo en la tramitación de la nueva ley de Educación.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el responsable de Kontseilua ha destacado que esa nueva ley tendría que "desmadejar el embrollo del idioma, y nuestro objetivo es ayudar en ello".

La ponencia parlamentaria recabó opiniones de personas expertas en esa materia, y en opinión de Bilbao, "las primeras impresiones son positivas". No obstante, se ha mostrado muy crítico con las afirmaciones realizadas por el catedrático en Derecho Constitucional, Alberto López Basaguren, quien aseguró que un único modelo con el euskera como lengua vehicular "rompería la paz lingüística". "Me parece perverso", ha sostenido.

Según ha afirmado, este año podría abrirse "al fin" el proceso de normalización del euskera. Considera que se necesitan vasco-parlantes y que estos deben contar con más recursos. En este sentido, critica que las plataformas digitales no ofrecen apenas espacios al euskera y que esto tiene "consecuencia directa" en los hábitos de consumo de los más jóvenes. "Las nuevas tecnologías son las nuevas plazas, y en ellas no hay espacios ni recursos para el euskera", ha denunciado. Así, asegura que la ley de audiovisuales que pronto entrará en tramitación "condicionará mucho el futuro, por lo que esa nueva ley tendría que garantizar la igualdad entre lenguas oficiales". En palabras de Bilbao, "estamos pidiendo igualdad, no es un capricho. Los agentes sociales hemos trazado una estrategia y presentaremos enmiendas".

El máximo responsable de Kontseilua también se ha pronunciado contra la judicatura. En su opinión, "estamos viviendo un verdadero ataque judicial contra nuestros derechos lingüísticos. Utilizan sentencias para recortar derechos lingüísticos y para hacer políticas lingüísticas". Bilbao ha puesto como ejemplo lo ocurrido en el Estado francés, donde a pesar de que la Asanblea aprobó la Ley Molac, el Consejo Constitucional tumbó varios artículos. Ahora, tras la circular del Ministerio de Educación francés, las ikastolas de Seaska y las escuelas públicas de Iparralde "respiran aliviadas" tras el respaldo al modelo de inmersión lingüística. "No es exactamente, pero este curso habrá inmersión lingüística y eso es un balón de oxigeno", ha añadido.

Por último, Paul Bilbao ha instado a las autoridades política a poner al euskera en el centro: "Detrás del euskera, hay una comunidad y miles de personas que tienen derecho a vivir en euskera, eta eso hay que tenerlo en cuenta".

En cuanto a Chivite, ha afirmado lo siguiente: "Es inaceptable que un gobierno que se tiene como progresista aplique las mismas leyes que un gobierno reaccionario de hace 20 años. Además de ser la presidenta de los castellano-parlantes de Navarra, también es la de los vasco-parlantes y tiene que garantizar los derechos de todos".