07/01/2022 09:02 Sociedad CORONAVIRUS Vuelta al cole en algunos colegios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

Finalizadas las vacaciones de Navidad, hoy será el primer día de clase para niños y niñas de algunos colegios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Sin embargo, la mayoría volverá a las aulas el lunes 10 de septiembre. Las clases serán presenciales, pero extremando las medidas de higiene y ventilación.

El cambio más significativo respecto a diciembre, es que las personas mayores de seis años deberán utilizar la mascarilla también en el patio. Además, vuelven los grupos burbuja o Grupo de Convivencia Estable (GCE), después de que el pasado octubre se abriera la posibilidad de que estos pudieran interactuar en el exterior con alumnado de distintas clases de un mismo curso. Asimismo, se suspenden las competiciones de deporte escolar y solo se realizarán entrenamientos. Las actividades del deporte escolar se realizarán preferentemente en exteriores o interiores muy ventilados.

El alumno o la alumna con fiebre u otro síntoma compatible con la covid-19 deberá permanecer en casa y en caso de dar positivo en coronavirus su familia deberá comunicar a Osakidetza rellenando el cuestionario vía web.

En esta vuelta a las aulas, está por ver cuál será el periodo de cuarentena en caso de que haya un caso positivo. La Comisión de Salud Pública dará a conocer hoy o el lunes su resolución sobre la cuarentena. Lo hará en modo de recomendación y la última palabra corresponderá a las comunidades autónomas.

En la reunión del pasado martes algunos consejeros de Sanidad de varias comunidades autónomas pidieron flexibilizar la cuarentena. Hoy por hoy, los menores sin pauta de vacunación completa y que sean contacto estrecho deben hacer una cuarentena de siete días. Según el protocolo actual, todos aquellos que hayan pasado 15 minutos con un positivo serán considerados contactos estrechos.

Al parecer, la Comisión de Salud Pública abogará por flexibilizar la cuarentena. Todo apunta que recomendará no cerrar clases siempre y cuando no haya brotes. Se consideraría brote cuando se registren más de cuatro casos en un aula. Sin esperar a las recomendaciones de los expertos, la Comunidad de Madrid y Andalucía han decidido unilateralmente no clausurar aulas.

Debido al coronavirus, parte del profesorado y del alumnado no podrá regresar al colegio por haber dado positivo o por ser contacto estrecho.

En Iparralde han vuelta a clase esta semana.