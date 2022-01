25/01/2022 09:30 Sociedad ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA Idoia Gurrutxaga (Hospital Donostia): "Dos tercios de los casos en UCI no están vacunados" Onintza Aiestaran | EITB Media El otro tercio no ha recibido la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 o tiene un sistema inmunitario débil porque tiene otra enfermedad o porque está en tratamiento. Escuchar la página Escuchar la página

Un día después de que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, dijera en el Parlamento Vasco que la sexta ola de la pandemia alcanzó su máximo y que desde entonces está descendiendo, el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia ha entrevistado a Idoia Gurrutxaga, directora médico de la OSI de Donostialdea.

En palabras de Idoia Gurrutxaga, dos tercios de las personas ingresadas en la UCI del Hospital Donostia no están vacunadas. El otro tercio no ha recibido la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 o tiene un sistema inmunitario débil porque tiene otra enfermedad o porque está en tratamiento. Por todo ello, ha hecho hincapié en la vacunación: "Siguen siendo muchos los no vacunados y yo creo que tenemos que trabajar en ello".

Asimismo, ha realizado una fotografía de la situación del Hospital Donostia. Ha reconocido que la sexta ola está siendo la peor de todas. En esta última ola, han estado ingresadas en el Hospital Donostia una media de entre 130 y 150 personas por coronavirus. A día de hoy, el número de personas ingresadas ha descendido hasta 118. Entre ellas 36 están en la UCI.

En relación al día a día del hospital, ha subrayado que han tenido que adaptar recursos humanos y estructuras que eran para otras tareas.

La pandemia también ha tenido consecuencias en las intervenciones quirúrgicas. Según los datos aportados por Idoia Gurrutxaga, a finales de noviembre la lista de espera quirúrgica era de 49 días y actualmente es de 74 días. Debido a este incremento, el número de personas en lista de espera ha aumentado considerablemente. "Hemos realizado casi 1000 operaciones menos al mes", ha añadido.

El coronavirus está teniendo un mayor impacto en Gipuzkoa en comparación con Álava y Bizkaia. Preguntado por el porqué, Idoia Gurrutxaga no ve ninguna razón basada en la evidencia.