02/02/2022 09:10 Sociedad EUSKADI IRRATIA Adrian Aginagalde: "No se ven diferencias reseñables entre quienes aplican el pasaporte covid y los que no" Onintza Aiestaran | EITB MEDIA El epidemiólogo y director del Observatorio de la Salud Pública de Cantabria ha insistido en que el certificado covid no ayuda a reducir los contagios y que es más importante hacer hincapié en la ventilación.

Un día después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazara prorrogar y ampliar el uso del certificado covid en Euskadi, el epidemiólogo Adrian Aginagalde ha puesto en duda la eficacia del pasaporte covid. En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, ha subrayado que en un estudio reciente no han observado diferencias significativas entre las comunidades autónomas que aplican el certificado covid y las que no. Es más, considera que no ayuda demasiado en reducir la cadena de contagios y sería más importante mejorar la ventilación.

El Observatorio de Salud Pública de Cantabria (OSPC) ha investigado recientemente la difusión y la capacidad de contagio de la variante omicron, cuyo responsable es el epidemiólogo Adrián Aginagalde. Preguntado por este estudio, ha destacado que el indicador R0 utilizado desde el inicio de la pandemia para calcular la velocidad de contagio no es el más adecuado. Es más, cree que sería mejor fijarse en la tasa de ataque, es decir, cuantas personas son infectadas por un positivo. Según las conclusiones del estudio, la tasa de ataque de la variante delta era del 26 % y la de omicron, del 39 %.

Adrian Aginagalde ha señalado las personas con covid contagian antes de tener síntomas. "Se ha podido comprobar que la mayoría de los casos secundarios se producen antes del quinto día tras el inicio de los síntomas; a partir de ahí, no tanto", ha añadido.

Aginagalde asegura que la variante omicron no es más contagiosa, sino que se contagia más rápido y eso aumenta la transmisibilidad.

Preguntado por la opción de reducir el periodo de cuarentena de los contagiados de 10 a 5 días, cree que es una opción a valorar. De todas formas, aboga por mantener este criterior, esto es, que el infectado continue en aislamiento hasta que permanezca tres días seguidos sin síntomas.

En cuanto a la denominada omicron "silenciosa" ha dicho que no comparte el término "silenciosa". En su opinión, se detecta bien, pero que no se distingue tan fácilmente de las demás.